Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Las calificaciones de los jugadores del Millonario luego del partido ante el Lobo, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

Santiago Beltrán (8): Una verdadera muralla que no comete casi ningún error. Atento, transmitiendo seguridad permanentemente y aportando intervenciones determiantes. Enormes respuestas ante un cabezazo de Conti y frente a un remate de Panaro.

Fabricio Bustos (6): Debió ser titular por la lesión de Montiel y cumplió pese a no brillar. No tuvo grandes complicaciones en defensa, aunque recurrió al juego brusco en más de una oportunidad. Paralelamente, se mostró como opción permanente en ataque.

Lucas Martínez Quarta (6,5): Mostró dos caras: una en defensa y otra en ataque. En lo relacionado con su rol principal, volvió a exponer algunas dudas, con una acción que complicó a Beltrán y otra que casi termina en gol de Conti. En ofensiva, inició y terminó la jugada el segundo festejo.

Lautaro Rivero (5): No tuvo los errores groseros de otros encuentros, pero continúa sin ser una garantía en la última línea de River. Saldo dispar en los duelos individuales, aunque también algo atropellado, con salidas en falso y flojo con la pelota.

Marcos Acuña (6,5): Breve estadía en el campo de juego debido a una lesión que lo obligó a ser reemplazado. Pese a ello, siguió a tono con su buen presente desde lo futbolístico. Intenso, comprometido y con una pelota clave para Colidio en el inicio del gol de Driussi.

Aníbal Moreno (5): Estuvo algo más prolijo que en presentaciones anteriores, pero sigue sin encontrar aquella versión que River fue a buscar. Bastante preciso en la distribución de la pelota, aunque con algunos errores de ubicación y de lecturas de juego.

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Fausto Vera (5): Algunas complicaciones en torno a la toma de decisiones y también a la precisión de sus descargas, aunque aportando entrega, despliegue y también un trabajo sucio importante. Se desprendió constantemente, aunque no llevó peligro. Abusó de los pases hacia atrás.

Fausto Vera con la pelota. (Foto: Prensa River)

Tomás Galván (5): Comprometido con el andamiaje creativo y también solidario a la hora de la recuperación. De todos modos, no terminó de ser importante en ninguna de esas facetas del juego. Le sigue faltando ese peso específico para poder gravitar.

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Santiago Lencina (4,5): Poco y nada del volante ofensivo, que tuvo una nueva oportunidad como titular que no supo aprovechar. Trató de aportar algo de desequilibrio y verticalidad, pero lo hizo de forma demasiado aislada y poco criteriosa.

Sebastián Driussi (7): Arrancó el partido con algunas imprecisiones, pero respondió de manera contundente con una resolución fantástica que significó la apertura del marcador. Luego se fue apagando progresivamente pese a su sacrificio.

Sebastián Driussi en acción. (Foto: Prensa River)

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Facundo Colidio (7,5): Mejoró notablemente con respecto a su último partido. Movedizo, punzante y desequilibrante sobre el sector izquierdo del ataque de River. Diseñó una magnífica maniobra individual para luego asistir a Driussi en el primer tanto.

Ingresaron:

Matías Viña (4,5): Ingresó por la lesión de Acuña y la realidad indica que no tuvo una presentación con brillo. Sin problemas en defensa, pero con intervenciones erráticas en ataque e imprecisiones con la pelota.

Juan Cruz Meza (6): El juvenil entró en un momento delicado del encuentro y se mostró bastante acertado cada vez que tuvo que intervenir. Clarificó el panorama en el inicio del gol de Martínez Quarta.

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Joaquín Freitas (7): Pisó el verde césped e inmediatamente ofreció su sacrificio característico. Impecable centro a la cabeza de Martínez Quarta para la segunda conquista.

Ulises Giménez (-): Entró en la recta final del encuentro y no tuvo grandes problemas en defensa.

Juan Fernando Quintero (-): Poco durante su acotada estadía en el campo de juego.