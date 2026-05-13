Rosario Central vs. Racing EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

El Canalla y la Academia se ven las caras en un duelo directo buscando meterse entre los 4 mejores del certamen. Transmiten ESPN Premium y TNT Sports.

En un Torneo Apertura 2026 que ya tiene a Belgrano y Argentinos Juniors como semifinalistas, ahora llegó el turno de Rosario Central y Racing, que se enfrentan para conocer al tercer clasificado. El encuentro comenzó a las 18.45, con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

El Canalla viene de eliminar nada más ni nada menos que a Independiente con una contundent victoria por 3 a 1 con goles de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón. El conjunto de Gustavo Costas, en tanto, venció a Estudiantes con un gol de cabeza de Santiago Sosa.

El encargado de impartir justicia esta tarde es Darío Herrera, que tiene a Facundo Rodríguez y Pablo Acevedo como asistentes. Por su parte, Luis Lobo Medina oficia de cuarto árbitro. Desde Ezeiza, el VAR lo comandan Pablo Dóvalo y Adrián Delbarba.

Formaciones confirmadas de Rosario Central y Racing

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Alejo Véliz y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Minuto a minuto de Rosario Central vs. Racing

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Así está el cuadro del Apertura 2026