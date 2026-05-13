Boca hoy: pedido por Gorosito, ganó Cruzeiro y más

Boca ya dejó atrás la derrota ente Huracán en el Torneo Apertura y se prepara para encarar la recta final de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. En este sentido, Cruzeiro, su próximo rival, ganó y llega enfilado. Además, los hinchas pidieron por la presencia de Dylan Gorosito.

Cruzeiro ganó y llega enfilado al duelo en La Bombonera

En el marco de la revancha de los 16avos de final de la Copa de Brasil, en el Estádio Governador Magalhães Pinto, Cruzeiro le ganó 1 a 0 a Goiás con gol de Kaio Jorge de penal y de esta manera clasificó a los 8vos de final del certamen tras quedarse con el global de la serie por 3 a 2.

Gracias a este triunfo, el elenco comandado por Artur Jorge llega enfilado de cara al duelo contra Boca en La Bomboneradel próximo martes 19 de mayo, en el que ya podría encaminar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Conmebol Libertadores.

Mariano Closs apuntó contra Weigandt

© GettyMarcelo Weigandt, defensor de Boca.

En la emisión del pasado lunes de F12, programa de ESPN, el periodista Mariano Closs se refirió sobre la derrota de Boca frente a Huracán por 3 a 2 en La Bombonera, que derivó en la eliminación del equipo comandado por Claudio Úbeda en los octavos de final del Torneo Apertura.

Allí habló sobre el rendimiento de Marcelo Weigandt, el lateral derecho que fue titular ante el Globo de Parque Patricios, y que por su bajo rendimiento fue reemplazado en el entretiempo para que ingrese en su lugar Malcom Braida, quien no suele jugar en esa posición.

Los hinchas de Boca pidieron por Dylan Gorosito

La temprana eliminación en el Torneo Apertura dejó a Boca Juniors con un único gran objetivo para el resto del semestre. Con dos partidos por delante, el club de la Ribera necesita sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, el gran anhelo de los hinchas para este año.

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En ese contexto, resta que el DT defina quién ocupará su lugar sobre el sector derecho de la defensa. Ante Huracán, en el segundo tiempo, Malcom Braida ejerció en esa posición a perfil cambiado. En otros tramos de la temporada, Juan Barinaga supo ser el ‘4’ titular, lugar que también conoce Nicolás Figal, aunque en Boca se haya desempeñado más como central.