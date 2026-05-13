River y Rosario Central también van por el título: así quedaron todos los cruces de las semifinales del Torneo Apertura 2026

Se jugaron todos los partidos correspondientes a los cuartos de final y ahora quedan menos días para conocer al nuevo campeón.

Poco a poco empieza a definirse el Torneo Apertura, donde las semifinales están a la vuelta de la esquina. Tras una gran jornada de fútbol, donde Belgrano arrasó ante Unión y Argentinos Juniors paralizó los corazones en La Paternal con la ajustada victoria sobre Huracán, se completaron los cruces.

En el primer turno, Rosario Central se impuso ante Racing y ahora tenía que esperar por el vencedor de River – Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde fueron los comandados por Eduardo Coudet los que se impusieron ante los de Ariel Pereyra en el marcador para cerrar la jornada de este miércoles.

Por el momento, desde la Liga Profesional de Fútbol no definieron cuándo se disputarán los partidos, donde el Millonario recibirá al Canalla, mientras que el Bicho hará lo propio ante el Pirata. En las próximas horas se conocerán los días y horarios de los encuentros.

Teniendo en cuenta los calendarios internacionales que tienen los futbolistas del Millo y los de Rosario Central, el juego se disputaría el sábado 16 de mayo. Por su parte, los de La Paternal y los cordobeses se enfrentarían el domingo 17 del mismo mes.

Ángel Di María y Baltasa Rodríguez disputan el balón. (Prensa Rosario Central)

Los cruces de las semifinales del Torneo Apertura 2026

Argentinos Juniors vs. Belgrano

River vs. Rosario Central

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El cuadro del Torneo Apertura 2026

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