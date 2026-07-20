¿Se despidieron ante España? Los 9 jugadores de la Selección Argentina que llegarían al próximo Mundial condicionados por su edad

Con la derrota ante España en la final del Mundial 2026 no solo se terminó el sueño de la Selección Argentina, sino que también comenzó a cerrarse uno de los ciclos más exitosos de la historia de la Albiceleste, en el que cosechó cuatro títulos en tan solo cinco años.

Esto se debe a que 9 jugadores de los 26 convocados por Lionel Scaloni para esta Copa del Mundo tendrán una importante edad de cara a la próxima cita mundialista en 2030, por lo que sus ciclos en la Selección estarían terminando y poco a poco se iniciará un nuevo recambio generacional.

Dentro de esta lista de futbolistas se encuentran nombres importantes. El primero de ellos es el de Lionel Messi, quien jugó su último Mundial con la Albiceleste, tal como lo afirmó semanas atrás en zona mixta. Para la cita de 2030 llegaría con 43 años, por lo que no es viable su presencia.

El lugar de la cancha que más nombres perderá es el arco. Tanto Dibu Martínez como Gerónimo Rulli y Juan Musso tendrán por lo menos 36 años para la próxima Copa del Mundo, por lo que no entrarían dentro del proyecto para disputar este certamen y la renovación allí será clave.

Pasando a la defensa, otros dos jugadores importantes no llegarían al próximo Mundial. Lo mismos son Nicolás Otamendi, quien ya avisó que este fue su último torneo con la Selección, y Nicolás Tagliafico, que para la edición del 2030 llegará con 37 años.

En cuanto a la mitad de la cancha, otros tres futbolistas importantes del ciclo Scaloni serían baja, tales como Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. En estos casos llegarían con 36 años los dos primeros, mientras que el tercero con 34.

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Los 9 jugadores de la Selección Argentina que no llegarían al Mundial 2030

Pasando en limpio, los jugadores que cumplieron su ciclo con la Selección y que no llegarían por edad al próximo Mundial son Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Lionel Messi.

La edad de los jugadores argentinos para el Mundial 2030

Emiliano Martínez – 37 años

Gerónimo Rulli – 38 años

Juan Musso – 36 años

Nahuel Molina – 32 años

Gonzalo Montiel – 33 años

Cristian Romero – 32 años

Lisandro Martínez – 32 años

Nicolás Otamendi – 42 años

Marcos Senesi – 33 años

Facundo Medina – 31 años

Nicolás Tagliafico – 37 años

Leandro Paredes – 36 años

Rodrigo De Paul – 36 años

Enzo Fernández – 29 años

Alexis Mac Allister – 31 años

Nicolás González – 32 años

Giuliano Simeone – 27 años

Giovani Lo Celso – 34 años

Thiago Almada – 29 años

Valentín Barco – 25 años

Exequiel Palacios – 31 años

Nico Paz – 25 años

Lionel Messi – 43 años

Lautaro Martínez – 32 años

Julián Alvarez – 30 años

José Manuel López – 29 años

Datos claves

Lionel Messi jugó su último Mundial y llegará con 43 años en 2030.

jugó su último Mundial y llegará con 43 años en 2030. Nueve jugadores de Argentina no llegarían al Mundial 2030 debido a su edad.

no llegarían al Mundial 2030 debido a su edad. Argentina perdió la final del Mundial 2026 frente a la selección de España.