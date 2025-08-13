Fue parte del primer Manchester City campeón, escondió que se lesionó mientras mantenía relaciones y ahora gana millones en Inglaterra

Todo fanático del Manchester City recuerda aquel agónico gol de Sergio Agüero contra el QPR que le dio su primera Premier League al conjunto ciudadano y transformó al argentino en leyenda del club. Pero aquel plantel estaba lleno de jugadores que pasaron a la historia, aunque algunos tuvieron una vida muy particular luego de esa consagración.

Un claro ejemplo es el de Micah Richards, a quien hoy se lo reconoce por su participación en el podcast de la Champions League como panelista, junto a Thierry Henry y Jamie Carragher, y por el cual posiblemente ya sea más famoso que por su paso en el fútbol. Aún así, el ex lateral derecho tuvo una respetable carrera, más allá de un temprano retiro y varias cosas particulares, y hoy vive como un rey.

Hoy es una fija en las transmisiones de la Champions.

Richards debutó en 2006 con el City, y ese mismo año tuvo su primer partido en la Selección de Inglaterra, a la que representó en 13 ocasiones. Micah Richards fue titular buena parte de su carrera en Manchester City, camiseta que vistió por 245 partidos hasta su salida en 2014, tras múltiples lesiones y la pérdida de la titularidad ante Pablo Zabaleta.

Fiorentina y luego Aston Villa fueron sus otros equipos en el fútbol, antes de optar por dejar la actividad con 31 años debido a las reiteradas lesiones, que incluyeron una rotura de meniscos y persistentes problemas subsecuentes en su rodilla.

Las lesiones truncaron su carrera y lo obligaron a un temprano retiro.

Escondió una lesión que tuvo mientras practicaba relaciones sexuales

Si bien Richards tuvo graves lesiones en su carrera, la más resonante fue la que el lateral derecho hizo pública recién en 2023, varios años después de su retiro. En el podcast The Rest is Football, Micah Richards reveló que tuvo una lesión mientras practicaba relaciones sexuales, la cual escondió de su equipo, compañeros y hasta del médico del club.

“No puedo entrar en detalles, pero básicamente me estaba… sí. Me estaba divirtiendo, dejémoslo así. Mientras me divertía, me caí de la cama, la pierna se me torció, sentí un dolor en el isquiotibial y me torcí”, relató. La historia continuó al día siguiente: “Después de la práctica el kinesiólogo se da cuenta del dolor y me pregunta: ‘¿Qué te pasó?‘”, recordó Micah.

“Le dije que me dolía la espalda, que me caí en el partido y no quería decir nada. Todo pasó muy rápido en ese momento. Nadie supo nunca la verdad hasta este momento”, completó el inglés.

El multimillonario negocio que inició con 18 años

En aquel podcast, Richards reveló cómo se gana la vida al día de hoy y no es únicamente con sus apariciones entre semana con la Champions League, el dinero que ganó como futbolista y algún que otro comentario en la Premier. Su principal ingreso proviene de un negocio que inició con apenas 18 años.

Micah Richards administra un exitoso negocio que inició con 18 años.

“Abrí mi propia empresa de propiedades cuando tenía 18. Sirvió como una distracción del fútbol cuando las cosas no iban bien, e incluso cuando iban bien”, comentó Micah. “Construí mi portafolio de propiedades en los alrededores de Manchester y Leeds. Me dio un propósito más allá del fútbol“, destacó.

“No tenía idea que iba a ser un comentarista tras el fútbol… Con la forma en que terminó mi carrera, no quería estar cerca del fútbol“, reconoció. “Tener otra cosa en la que enfocarme me ayudó en términos de tener un cronograma y darme balance, fue muy bueno para mí“, cerró. El medio Daily Star reportó en 2020 que las propiedades de Richards están valuadas en más de cinco millones de libras esterlinas.