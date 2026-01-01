Es tendencia:
Tras la negativa al Napoli, Real Madrid activó un plan para que Franco Mastantuono vuelva a ser protagonista

Pese a los sondeos para salir a préstamo, el Merengue optó por despejarle el camino interno al argentino con salidas que le permitan recuperar terreno.

Por Bruno Carbajo

Franco Mastantuono, jugador de Real Madrid.
El mercado de invierno suele ser una época de dudas para los futbolistas que no gozan de los minutos deseados, y el nombre de Franco Mastantuono estuvo sobre la mesa de varios clubes europeos. Sin embargo, la postura del Real Madrid es inamovible: el argentino de 18 años es intransferible. Lejos de buscarle una salida para que sume rodaje, el plan se presenta claro: aprovechar los huecos que quedarán vacantes en la plantilla durante enero.

En ese sentido, la decisión del Merengue por retener al ex River se presenta estratégica. Esto se debe a que el plantel afrontará un rearmado importante en ataque debido a dos factores: la salida de Endrick rumbo al Olympique de Lyon y la ausencia de Brahim Díaz, quien se marchó con la selección de Marruecos para disputar la Copa Africana.

La baja del marroquí es la que le abre la ventana más grande a Mastantuono, ya que Brahim suele ser el primer cambio de Alonso. Y con Marruecos perfilada como una de las candidatas al título continental, su ausencia en Madrid podría prolongarse durante casi todo el mes de enero.

A eso se le suma la partida de Endrick otro que peleaba por minutos en ofensiva, provocando que la rotación natural señale a Mastantuono como el encargado de dar un paso al frente. Además, debe considerarse que la dirigencia decidió no incorporar jugadores y postergar la repesca de Nico Paz, enviando un mensaje de confianza plena hacia el actual número ’30’ del equipo.

Franco Mastantuono, ante un 2026 en el que aspira a recuperar terreno (Getty).

De la titularidad al regreso al punto de partida

La temporada de Mastantuono fue una montaña rusa. Su arribo fue disruptivo, con Xabi Alonso otorgándole la titularidad en nueve de los primeros 14 encuentros. Sin embargo, el Clásico ante Barcelona marcó un quiebre cuando el técnico lo dejó en el banco todo el partido.

Desde aquel partido, la participación de Mastantuono cayó en picada: padeció una pubalgia que le demandó semanas de recuperación y cerró el año apenas sumando un minuto en La Liga y un puñado en la Copa del Rey.

Este bajón, inevitablemente, alimentó los rumores. El Napoli de Antonio Conte llegó a preguntar condiciones para llevarlo cedido a la Serie A, pero la respuesta desde las oficinas del Bernabéu fue tajante al rechazar el pedido, dejando en claro que consideran a Mastantuono una pieza importante a largo plazo. Ahora, con el físico recuperado y el camino despejado de competencia directa en el banco, la pelota vuelve a estar en sus pies.

Datos clave

  • Franco Mastantuono seguirá en Real Madrid para suplir a Endrick y Brahim Díaz.
  • El club rechazó una oferta de cesión del Napoli dirigido por Antonio Conte.
  • Fue titular en nueve de los primeros 14 partidos antes de sufrir una pubalgia.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

