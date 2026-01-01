Desde la presión de Alpine hasta los desafíos personales: las metas y objetivos de Franco Colapinto para la Fórmula 1 2026

En 2026, Franco Colapinto iniciará su tercera temporada en la Fórmula 1, aunque recién será su primer año desde el inicio a bordo del auto, con una pretemporada y habiendo participado en el desarrollo del coche que conducirá y con el que competirá contra los mejores pilotos del mundo.

Eso le da una oportunidad que nunca antes había tenido, pero también le pone una presión inédita en su carrera, con metas y objetivos tanto personales como impuestos por Alpine que estará obligado a cumplir. A continuación, los repasamos.

Colapinto, sin margen de error en 2026

Franco Colapinto corrió 18 Grandes Premios en la Temporada 2025 con Alpine, y si bien el mano a mano con Pierre Gasly fue relativamente parejo (11-7 para el francés), el argentino no sumó ni un solo punto. Una realidad propiciada por el pobre rendimiento del A525, pero al que también hay que sumarle oportunidades desaprovechadas para rascar algún top ten.

Eso fue pasado por alto por quienes se encargan de tomar decisiones dentro de la escudería, pero no pasará nuevamente en 2026. Y es que, si bien es imposible determinar anticipadamente dónde está parada la escudería dentro de la parrilla para la próxima temporada, todo el esfuerzo del 2025 estuvo puesto en el próximo año. Y ahora sí, se esperan, necesitan y requieren resultados.

El 23 de enero se pondrá en marcha la temporada, con los tests en Barcelona, y Alpine debería tener un auto más competitivo que en 2025. Un auto con un chasis y una aerodinámica más trabajadas y más horas de túnel de viento que cualquier otra escudería, y un motor Mercedes, el mismo que la automotriz, que McLaren y que Williams.

Colapinto dependerá del auto que le pueda proveer Alpine, y de un trabajo en equipo en la escudería. (Prensa Alpine)

El éxito en pista es clave, porque Franco Colapinto debe rendir, pero también porque fue uno de los actores principales en el desarrollo del coche, así que la responsabilidad no se duplica, prácticamente se cuadriplica, con respecto a lo que fue su 2025. Mucho dependerá del auto, es cierto, pero ya no será suficiente con estar cerca de Gasly. Tendrá que pelear por el top ten Gran Premio tras Gran Premio.

Las metas personales

Franco Colapinto tendrá la posibilidad de iniciar la temporada en igualdad de condiciones que el resto de los pilotos de la parrilla, habiéndose ganado un lugar entre los 22 pilotos y sin los cuestionamientos que lo rodearon toda la temporada hasta que se anunció su renovación. Ahora le toca demostrar, y personalmente, eso es lo que se propone.

Colapinto, con metas personales por cumplir en 2026. (Prensa Alpine)

Colapinto insistió en reiteradas ocasiones, y en entrevistas durante los fines de semana de Gran Premio de este 2025, que su objetivo es ser competitivo y pelear por los puntos. Y estar más atrás en la parrilla es frustrante. Pero ahora le toca demostrar que eso fue producto del auto y que, conductivamente, tiene mucho más para entregar de lo que mostró este último año.

Undécimo fue su mejor puesto en 2025, en Zandvoort, y eso fue un logro en la temporada. Colapinto querrá demostrar que está para ser consistentemente un piloto que pelee por los puntos, por entrar entre los diez mejores y capaz de clasificar a Q2 y Q3.

Colapinto intentará demostrar que lo del 2025 fue culpa del auto y ser más agresivo en 2026. (Getty)

Todo indica que, de tener confianza con el auto, veremos a un Colapinto más osado y agresivo, un Franco Colapinto que se frustre cuando el auto no responda. En definitiva, uno más parecido al de la carta de presentación que tuvo con Williams en 2024 y del cual vimos algún que otro destello en este 2025. Un Colapinto que buscará demostrar que es piloto hecho y derecho de Fórmula 1 y que tiene una larga carrera por delante en la categoría.

