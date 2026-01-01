Escándalo en Brasil: un ex Boca y dos jugadores argentinos fueron acusados de agredir a un hombre tras una fiesta de Año Nuevo

El 2026 comenzó con un brindis amargo para Eros Mancuso. El lateral derecho, surgido en Boca y actualmente en Fortaleza de Brasil, se vio envuelto en un grave incidente durante la madrugada del 1 de enero en el municipio de Eusébio. Lo que debía ser una celebración junto a su familia y sus compañeros argentinos, Tomás Pochettino y José Herrera, terminó con intervención policial, denuncias cruzadas y un escándalo mediático.

Según reportan medios brasileños, el conflicto se desató cerca de las 5 de la mañana en el domicilio del jugador. Un vecino, presuntamente alterado por el volumen de la música, se presentó en la vivienda para reclamar. Y a partir de allí, las versiones se contradicen drásticamente.

La denuncia pública que circula en redes señala a Mancuso y a sus acompañantes como los agresores. El denunciante sostiene que, tras ir a pedir que bajaran la música, fue atacado físicamente por el grupo de futbolistas. El detalle más fuerte apunta directamente al ex Estudiantes de La Plata, a quien se lo señala por haberle mordido la nariz durante la discusión. Imágenes con el rostro del vecino ensangrentado y videos viralizados muestran momentos de tensión posteriores.

El descargo de Mancuso

Ante la repercusión del caso, Mancuso rompió el silencio a través de sus historias de Instagram, desmintiendo haber iniciado la violencia. “Fui sorprendido por los insultos de un hombre que estaba claramente fuera de control, tanto mental como físicamente. Su intención de sembrar el caos era evidente“, relató el defensor.

Según su versión, los insultos no cesaron e incluso escalaron a la agresión física. “Llegó a mi casa, entró, derribó una de las puertas y amenazó a todos. Intentamos desalojarlo, pero recurrió a la agresión física con uno de mis huéspedes”, continuó.

En ese sentido, Mancuso confirmó que debió llamar a la policía para contener la situación y aseguró que presentará una denuncia formal. “Estoy bien, al igual que mi familia y amigos. No hablaré más sobre el caso“, sentenció.

Mientras la Policía Civil de Eusébio investiga los hechos y el club Fortaleza brinda apoyo legal a sus atletas, el escándalo salpica indirectamente también el mercado de pases: Mancuso figura como uno de los objetivos de Racing para reforzar su defensa en este arranque de año, una negociación que ahora podría verse empañada por este episodio policial.

