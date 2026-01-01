Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 1 de enero, con el foco puesto en el mercado de pases. Matías Viña será el tercer refuerzo, en qué quedó lo de Jhohan Romaña, qué pasará con Santino Andino y los clubes que quieren a Sebastián Boselli.

Matías Viña encaminó su llegada a River

Año Nuevo y refuerzo nuevo para River. Todo está encaminado para que Matías Viña sea la tercera cara nueva en esta pretemporada. Hace unos días se sumaron Fausto Vera, Aníbal Moreno y ahora lo hará el uruguayo. Marcelo Gallardo lo llamó personalmente, le comentó cuál era su ideal y el lateral por izquierda no dudó a la hora de dar el sí.

Por estas horas se darán las negociaciones entre los clubes, pero en River ya saben que Flamengo no pondrá trabas en la operación. Será un préstamo por un año con opción de compra. El Millonario y el Fla todavía deben ponerse de acuerdo en los números, pero hay optimismo de ambas partes que el pase de concrete.

Viña viene de ser campeón de la Libertadores con Flamengo. (Foto: Getty).

River desiste de contratar a Romaña

Uno de los nombres que estaba en carpeta del Millonario era el del defensor Jhohan Romaña, con quien iniciaron negociaciones formales con San Lorenzo, club dueño de su pase. Finalmente, después de realizar la primera oferta, el elenco de Núñez se plantó en sus condiciones.

Según pudo saber Bolavip, el Ciclón de Boedo pide 4 millones de dólares para desprenderse del 80% del pase del defensor de 27 años, mientras que desde River no están dispuestos a pagar esa cifra, por lo que evaluarán si continúan con las negociaciones. Cabe destacar que la primera oferta fue de 2 millones por el 50% del pase.

Jhohan Romaña ante Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty).

Andino, cada vez más cerca de River

Las negociaciones comenzaron hace varios días, pero en el medio hubo un cambio de representante y Andino enfrió la situación ya que está a la espera de una propuesta de Europa. Gallardo ya habló con él, los clubes se pusieron de acuerdo en la compra del 80% del pase en una cifra cercana a los 5 millones de dólares y todo indica que el talentoso futbolista terminará en Núñez.

Sebastián Boselli dejará River

Es casi un hecho que River se desprenderá de un marcador central en este mercado de pases y el que tiene todos los números para salir es Sebastián Boselli. El uruguayo lo sabe y busca destino en Europa, aunque por ahora no aparecieron ofertas del Viejo Continente. Hasta el momento, los clubes interesados en él son Peñarol y San Lorenzo.

