Hansi Flick candidateó a Lamine Yamal a ganar el Balón de Oro: “Es muy importante para él”

El entrenador de Barcelona se refirió a los dichos de su futbolista y la intención de quedarse con el galardón por primera vez en su carrera.

Tras ganar el Mundial con la Selección de España y tener una buena temporada con Barcelona, Lamine Yamal volvió a convertirse en uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro, galardón en el que quedó ubicado en la segunda posición de la última edición, en la que el elegido fue Ousmane Dembelé.

En medio de las declaraciones cruzadas entre los posibles ganadores de este premio, Hansi Flick, entrenador del Blaugrana, habló en conferencia de prensa, en donde afirmó que su dirigido debería ser quien se quede con el galardón y afirmó que es importante para el delantero de 19 años.

“Desde luego, no es fácil de responder esto porque yo sólo puedo hablar de Lamine, no de Mbappé. Creo que Lamine es sincero, que tiene esa confianza en sí mismo. Está demostrando lo bueno que es, es excepcional”, inició el DT alemán respecto a la candidatura de Yamal.

Siguiendo por la misma línea, se refirió a las declaraciones del futbolista sobre el deseo de ganar este premio: “Quizás preferiría que no fuera así, pero él lo está diciendo, dice que quiere ganar el Balón de Oro. Es muy importante para él. Tiene esa sensación y tenemos que aceptarla. Yo le apoyaré”.

Para cerrar, habló de una campaña de Barcelona para ayudarlo a ser elegido como Balón de Oro: “¿Y por qué no deberíamos hacerla? Es nuestro jugador y apoyamos a nuestros jugadores. Siempre es así. Yo apoyo a los jugadores que tienen confianza y ahora mismo estamos jugando bien. Son nuestros jugadores, yo veo lo que aportan cada día en los entrenamientos. Y, por supuesto, puedo apoyarles sin problema”.

L’Equipe pone a Yamal como candidato a Balón de Oro

El diario francés lanzó un artículo con los posibles ganadores de esta edición del galardón. En total fueron cinco los mencionados, y dentro de ellos está el futbolista español de 19 años, quien también está nominado al Premio Kopa a mejor jugador sub 21 de la temporada.

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Además de Lamine Yamal, los otros mencionados por L’Equipe como los candidatos a este premio son Lionel Messi, Harry Kane, Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé. El gran ganador se conocerá el lunes 26 de octubre en la gala que se llevará a cabo por primera vez en Londres.

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