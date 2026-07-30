Tras la derrota ante Gimnasia, River igualó una racha histórica negativa con más de 100 años de vigencia

En el Bosque, por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Clausura, con gol de Alexis Steimbach en el segundo tiempo, River perdió 1 a 0 ante Gimnasia de La Plata en condición de visitante y de esta manera sigue sin ganar desde el inicio del segundo semestre del año.

Esta derrota no solo estira el mal momento que atraviesa el Millonario, que perdió en sus últimas cuatro presentaciones por torneos organizados por AFA, sino que también le hizo igualar una marca negativa histórica que tenía más de 100 años de vigencia, ya que ocurrió lo mismo en 1912

Según los datos del periodista Gastón Trucco, es la primera vez en 114 años que River vuelve a perder sus dos primeros partidos de un torneo local de Primera División sin convertir goles, desde la edición 1912, cuando cayó 3 a 0 con Estudiantes de Buenos Aires y 1 a 0 con Quilmes.

Para agregar a esta mala racha que atraviesa el Millonario, esta caída con Gimnasia también significó que el club por primera vez desde 2010 pierda cuatro partidos consecutivos por torneos de AFA. En esta oportunidad cayó ante Belgrano por el Apertura, frente a Aldosivi por Copa Argentina, contra Barracas Central y Gimnasia por el Clausura.

Además de esto, también igualó otra racha de 31 años de vigencia, ya que esa fue la última vez que perdió en sus dos primeros partidos por un torneo local. En aquella ocasión fue derrotado 3 a 2 por Lanús y 3 a 0 por Rosario Central por el Torneo Clausura 1995.

River recibe a Central en búsqueda de la levantada

Con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la temporada y así salir de esta racha negativa, el próximo domingo desde las 19.15 el Millonario recibe a Rosario Central en el Monumental. Para este partido Coudet tendrá bajas importantes, ya que tanto Acuña como Arambarri estarían ausentes por lesión.

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