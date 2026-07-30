De Zerbi desmintió el rumor que enemistó a Cuti Romero con los hinchas de Tottenham: “Conmigo fue increíble”

Mientras Inter de Milán está a un paso de sacar a Cristian Romero del Tottenham, el entrenador del equipo inglés Roberto De Zerbi se encargó de desmentir los rumores que terminaron de enemistar a los hinchas con el argentino, por entender que se había desentendido de un final de temporada de máxima tensión, por jugarse el club su permanencia en la Premier League, para favorecer su preparación para el Mundial con la Selección Argentina.

Cuti se perdió el final de la temporada europea por lesión y en esa condición ya había viajado a Córdoba para presenciar la final del Torneo Apertura entre Belgrano, club del que surgió y es hincha, y River. Ya esa actitud había molestado a los fanáticos de los Spurs, incluso cuando el defensor había recibido permiso tanto del cuerpo técnico como de la dirigencia para viajar.

En una entrevista reciente, concedida a London Football, De Zerbi quiso poner fin a las especulaciones y valorar cuánto lo ayudó Romero en sus primeros meses como entrenador del Tottenham. “No es cierto que quisiera irse a Argentina para prepararse para el Mundial. No es cierto”, aseguró el DT.

En relación al deseo del defensor de cambiar de aires, para lo que cuenta con una propuesta de Inter de Milán que lo seduce, el entrenador dejó claro que no se opondrá a esa salida. “Al principio de mi etapa, en abril, tuve como un millón de reuniones individuales y los jugadores me contaron cuáles eran sus intenciones. Yo les dije: ‘Sí, ayúdenme a mantenerme a flote, y luego yo los ayudaré a irse’. ¡Si no me ayudan a mantenerme a flote, se quedan bajo el agua conmigo!”, relató.

De Zerbi reconoció que la ayuda de Romero favoreció su adaptación.

Y agregó: “Romero conmigo fue increíble. De primera. En su comportamiento, su respeto, sufrió cuando no jugó el último partido. Después de la semifinal (Argentina 2-1 Inglaterra) nos enviamos un mensaje de texto, pero nunca lo llamé para convencerlo de que se quedara. Respeté lo que me dijo. Es uno de los mejores centrales del mundo. Pero al final dije que quiero respetar la voluntad de los jugadores”.

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Roberto De Zerbi también reconoció que Lucas Bergvall y Djed Spence tienen propuestas que los seducen y que tuvo con ellos una conversación muy similar a la que tuvo con Cristian Romero. “Les dije que me gustaría que se quedaran, no que tienen que quedarse. Me gustaría que se quedaran si quieren quedarse. Si quieren irse, tienen que irse”, explicó.

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