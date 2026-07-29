La entidad que regula el fútbol mundial y el organismo que dictamina las reglas salieron a desmentir la publicación de L'Equipe, y que replicaron varios medios sin chequear, sobre la expulsión por simulación de Breel Embolo vs. Argentina en Kansas City.

Aunque la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 terminó hace exactamente 10 días, la campaña antiArgentina no cesa. La más reciente fue a través del periódico L’Equipe (principal detractor de Lionel Messi durante su estadía en el PSG), que sacó de contexto una publicación de la IFAB sobre la regla de Identidad Equivocada.

El medio francés hizo su propia interpretación, la relacionó directamente con la expulsión del futbolista de Suiza Breel Embolo vs. Argentina en los Cuartos de Final y subió un artículo a su sitio web sin firmar. Rápidamente otros portales del mundo (incluso de Argentina), sin ir directamente a la fuente del organismo que dictamina las reglas, replicaron.

La bola se hizo tan grande que la propia FIFA terminó emitiendo un comunicado para aclarar que la regla en cuestión se aplicó correctamente en las dos situaciones en las que debió aplicarse durante la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Norteamérica.

”La interpretación de la FIFA sobre Identidad Equivocada se aplicó de manera consistente durante la Copa Mundial de la FIFA”, remarcó el ente que regula el fútbol mundial. Y agregó: ”Hubo dos instancias en las que un jugador fue identificado erróneamente por el árbitro de haber cometido una infracción de tarjeta amarilla y el VAR aconsejó al árbitro corregir el error factual causado por la simulación del oponente”.

⚽️ 🗣️ FIFA Spokesperson:



“FIFA's interpretation of Mistaken Identity was consistently applied during the FIFA World Cup. There were two instances in which a player was mistakenly identified as having committed a yellow card offence and the VAR advised the referee to correct the… pic.twitter.com/yiAi52t58r — FIFA Media (@fifamedia) July 28, 2026

Asimismo, con un claro mensaje para el diario que tergiversó el tema y para todos los otros medios que no chequearon, la FIFA destacó: “No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia. Notamos los comentarios de la IFAB en su Circular, hemos estado en contacto con ellos durante todo el proceso y confirmaron que esta interpretación es válida, que fue bien recibida y que formará parte de la discusión sobre revisiones al Protocolo del VAR, como se discutió en la última AGM”.

Publicidad

La publicación de la IFAB sobre la regla de Identidad Equivocada

”Un atacante disputa el balón a un defensor, quien cae al suelo en el medio del campo y finge haber recibido una falta, a pesar de que no hubo ningún contacto. El árbitro detiene el juego, concede un tiro libre para el equipo del defensor y le muestra una tarjeta amarilla al atacante, la cual es su segunda tarjeta amarilla en el partido y resulta en una tarjeta roja. ¿Puede el árbitro asistente de video (VAR) informar al árbitro sobre un ‘error claro y obvio’ para que se revise el incidente?”, lanzó IFAB en su cuenta de Twitter.

La respuesta del organismo, que fue absolutamente descontextualizada, fue la siguiente: ”Sí, el VAR puede asistir al árbitro en relación con una segunda TA claramente incorrecta. Después de que el árbitro revisa las imágenes de la repetición, la segunda tarjeta amarilla y la consiguiente tarjeta roja para el atacante son canceladas. Al defensor se le muestra una tarjeta amarilla por simulación y el juego se reanuda con un tiro libre indirecto a favor del equipo del atacante”.

En síntesis

L’Equipe malinterpretó regla IFAB sobre Identidad Equivocada tras el Mundial de 2026.

sobre Identidad Equivocada tras el Mundial de 2026. Expulsión de Breel Embolo contra Argentina en Cuartos de Final originó la noticia.

contra Argentina en Cuartos de Final originó la noticia. Comunicado de la FIFA confirmó la correcta aplicación del VAR en dos acciones.