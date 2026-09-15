Vicente Taborda atraviesa un gran presente en Europa, lo tentaron para ser convocado a Italia y ya dio su respuesta

El volante surgido de Boca es seguido de cerca por Mancini para las próximas convocatorias de la Azzurra.

Tras una nueva eliminación en el repechaje rumbo al Mundial, la Selección de Italia entró en un nuevo proceso de reestructuración con Roberto Mancini como entrenador. Dentro del mismo, se espera una nueva camada de futbolistas jóvenes que encaren el próximo ciclo, que también tendrá a la Eurocopa en el medio.

Con Mateo Retegui como una de las máximas figuras, en Italia comenzó a surgir el rumor de que podría sumarse otro futbolista argentino al plantel. El mismo sería Vicente Taborda, el mediocampista ofensivo surgido de Boca, y que actualmente se desempeña en Panathinaikos de Grecia.

Según lo informado por el periodista Simone Bernabei, Taborda está en carpeta de Mancini como un posible convocado de cara a la fecha FIFA de septiembre, en la que la Azzurra tendrá tres compromisos por Nations League, frente a Bélgica, Turquía y Francia.

Siguiendo con la información, la fuente citada agregó que el futbolista ya habría dado el visto bueno para ser convocado y de esta manera formar parte del próximo ciclo con la Selección de Italia. Cabe destacar que el volante ya tiene la ciudadanía por sus antepasados.

Así las cosas, en los próximos días se definirá si Taborda forma parte de la lista de Mancini o no. En la actual temporada, se destaca como titular en el elenco griego, con el que jugará la fase de grupos de la Conference League, el tercer torneo internacional en importancia en Europa.

Los números de Vicente Taborda en la temporada

En la actual temporada, el volante ofensivo de 25 años lleva disputados un total de 10 partidos, en los que convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 568 minutos en cancha.

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