Dibu Martínez al Inter: reuniones en Milán, un contrato suculento y el rol clave de Lautaro Martínez

Todo indica que el vínculo de Emiliano Martínez con el Aston Villa llegará a su fin con la culminación de la temporada 2025/2026. El Dibu, que se había despedido en el último mercado de pases por las charlas avanzadas -que más tarde quedaron en la nada- con el Manchester United, cerraría su proceso con la institución de la ciudad de Birmingham a mitad de año para continuar su carrera en el Inter de Milán.

Por lo menos así de claro lo plantean en Italia, en donde después de reportar el interés del Nerazzurro a principio de semana, brindaron más detalles que evidencian una intención concreta por quedarse con el arquero de la Selección Argentina campeón en la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la Finalissima del mismo año y en las ediciones 2021 y 2024 de la Copa América.

Conforme a la señal Sky Sports, integrantes de la dirigencia del Inter (de la cual forma parte Javier Zanetti, bajo el rol de vicepresidente) se reunieron durante este martes 20 de enero en Milán (en el marco del partido por Champions League contra el Arsenal en el Giuseppe Meazza de San Siro) con Gustavo Goñi (representante del futbolista) y con Alejandro Martínez, hermano del Dibu.

Allí, desde el conjunto italiano, siempre con base en la información publicada por el medio de comunicación citado, ya le presentaron una propuesta de contrato por 2 años con un salario que no superaría los 4 millones de euros netos más bonificaciones. De hecho, marcan que ya habría un acuerdo para que la operación se haga efectiva luego de la Copa del Mundo.

Sin embargo, indican que hay una parte fundamental a solucionar que saben que demandará de horas de gestión. Tiene que ver con que el Aston Villa no quiere desprenderse tan fácilmente de Emiliano Martínez. Tiene un contrato que expira recién a mediados del 2029 por una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, según Calciomercatto.

El rol clave de Lautaro Martínez para la llegada de Emiliano Martínez en el Inter de Milán

Lautaro Martínez es una voz más que respetada en el Inter de Milán. No solo que es la máxima figura, sino que es el capitán. En ese sentido, medios italianos como la Gazzetta dello Sport, Calciomercatto y Sky Sports, aseguran que el ex Racing está al tanto de todo y que, si bien la última palabra la tiene la directiva, siempre es una fuente de consulta, porque también valoran que esté interiorizado en todos los temas relacionados con el club.

Como, por ejemplo, el contrato del arquero suizo Yann Sommer que vence el 30 de junio próximo. El Inter no tendría intenciones de renovar el vínculo y el guardameta, además, ya tendría apalabrado su retorno al Basilea. Con este escenario, el Toro no dudó en aportar e insistir las gestiones para sumar al Dibu Martínez.

