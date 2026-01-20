En plena crisis del Real Madrid, intentaron amedrentar a Mbappé con el recuerdo del Dibu Martínez

Real Madrid vive jornadas turbulentas. Hace apenas unos días, luego de perder ante Barcelona por la Supercopa de España, el Merengue decidió terminar el ciclo de Xabi Alonso y casi de inmediato anunció que Álvaro Arbeloa se haría cargo del primer equipo. Luego llegó la inesperada caída ante Albacete por la Copa del Rey, pero algo de alivio se sintió el pasado fin de semana, cuando en el Bernabéu lograron una victoria por 2 a 0 ante Levante.

El nerviosismo se palpaba en el Bernabéu, especialmente porque el primer tiempo terminó sin goles, pero todo cambió en el inicio del complemento. Real Madrid tuvo un penal a favor y antes de la ejecución, un rival quiso amedrentar a Kylian Mbappé, que luego lo cambió por gol.

Antes de patear, mientras los jugadores se acomodaban, el uruguayo Alan Matturro se acercó a Kylian Mbappé. Quien también estaba por la zona era el arquero de Levante -Mathew Ryan-, quien participó del momento divertido que protagonizaron el charrúa y el francés.

¿Qué le dijo Matturro a Mbappé antes de la ejecución del penal?

Lo que el ojo no ve, de Movistar, capturó con sus cámaras exclusivas el desopilante momento que protagonizaron Matturro, Mbappé y Ryan. El defensor del Levante le dice a su arquero: “¿Te crees Dibu?”, para luego acercarse al francés y decirle: “Se cree Dibu”, mientras que Mbappé no entiende y, entre risas, lo mira. Cuando Matturro se lo repite, el atacante del Madrid le responde: “¿El Dibu? Yo le he metido mucho al Dibu, ja”.

El intento de chicana por parte de Matturro fue porque Emiliano Martínez es un especialista en penales. Pero Kylian Mbappé puede decir que le convirtió dos en los 120 minutos de la final del Mundial de Qatar y además el de la definición por penales. En esta oportunidad ante Levante, el francés marcó y sirvió para romper el cero. Luego, Asencio aumentaría la ventaja.

