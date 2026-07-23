La Selección de Italia confirmó contactos con Guardiola y Ancelotti

Paolo Maldini ofreció su primera conferencia de prensa como director de selecciones y explicó que la búsqueda del DT se inició por los mejores del mundo.

Paolo Maldini, flamante director deportivo de la Selección de Italia, trabaja en el proyecto de refundación de la potencia que no participa de una Copa del Mundo desde 2014, consciente de que no solo se deberá evitar la cuarta ausencia consecutiva en 2030, tarea sencilla si se extiende la participación a 64 selecciones, sino también de que es obligación recuperar protagonismo en la élite.

Para eso, el ex defensor está decidido a dar con un entrenador de máxima jerarquía y en ese sentido orientó el inicio de la búsqueda, habiendo reconocido que ya existieron contactos tanto con Josep Guardiola, quien viene de cerrar un ciclo de diez años como DT de Manchester City; y Carlo Ancelotti, quien condujo a la Selección de Brasil en el Mundial y tiene contrato con la CBF hasta 2030.

“¿Guardiola? No podemos dar novedades. Han identificado a uno de nuestros objetivos, pero también hemos hablado con Ancelotti, antes que con Pep. Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que verificar su disponibilidad general”, dijo Maldini en su primera conferencia de prensa como director deportivo de la Federación Italiana.

Sabiendo que la disponibilidad del técnico español lo hace más cercano, Maldini había viajado a Barcelona en compañía de Leonardo, su principal asesor en la nueva dirección de fútbol, para hacerle personalmente la propuesta que contempla concederle una influencia profunda sobre las categorías inferiores, la elección de colaboradores, la red de ojeadores y la implantación de una misma idea futbolística en las diferentes selecciones nacionales.

Paolo Maldini, flamante director de selecciones en Italia.

Conscientes también que al decidir cerrar su ciclo en Manchester City el propio Guardiola expresó su necesidad de poder pasar más tiempo junto a su familia, se contempló ofrecerle un esquema de trabajo flexible, que le permita esos descansos y también poder despejarse de las presiones del fútbol de élite, con las que lleva 17 años ininterrumpidos lidiando como entrenador.

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Que las negociaciones con el español todavía estén en curso, aunque no con los mejores pronósticos con la Federación Italiana, podría significar que Ancelotti ya habría hecho saber su negativa a incumplir el vínculo que asumió con la Confederación Brasileña en la previa del Mundial, al prolongar su contrato hasta 2030.

Más alternativas al puesto de DT en Italia

Las dos alternativas principales que maneja Paolo Maldini ante la imposibilidad de acercar al seleccionado italiano a Josep Guardiola o Carlo Ancelotti son Andrea Pirlo, quien viene de dirigir al Dubai United en la Segunda División del fútbol de los Emiratos Árabes; y Roberto Mancini, quien ya estuvo al frente de los seleccionados italianos entre 2017 y 2023, siendo el DT en dos de los tres procesos que finalizaron sin clasificación al Mundial.

Data clave

Paolo Maldini lidera la refundación de Italia sin Mundiales desde 2014.

lidera la refundación de Italia sin Mundiales desde 2014. Josep Guardiola dejó Manchester City tras diez años y fue contactado en Barcelona.

dejó Manchester City tras diez años y fue contactado en Barcelona. Andrea Pirlo y Roberto Mancini son las opciones secundarias para dirigir a Italia.