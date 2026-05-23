Simeone reaccionó al fin del ciclo de Guardiola como DT de Manchester City: “El mejor del mundo”

El DT argentino del Atlético de Madrid reconoció el mérito que hace del español el mejor entrenador de esta era.

Diego Simeone y Josep Guardiola se han sacado chispas en los diferentes cruces que han tenido como entrenadores en el fútbol europeo, como si hubieran necesitado hacerse cargo de servir como ejemplo de estilos opuestos. Sin embargo, el fin de un ciclo de diez años del español al frente de Manchester City provocó que el argentino se sincerara como nunca antes sobre su admiración.

“Lo de Guardiola ha sido un trabajo increíble, como es él. Seguramente el mejor entrenador del mundo en estos momentos, por su capacidad de reinventarse, por su capacidad de ganar, porque esto va de ganar. Está en un equipo en dónde llegan todos jugadores buenos, es lo que todos decimos, pero tenés que ganar”, dijo el Cholo ante la consulta que recibió en la conferencia de prensa previa al duelo ante Villarreal que cerrará la temporada de Atlético de Madrid en LaLiga.

“No es fácil ganar. Él lo ha repetido y repetido. Vuelve a empezar y lo repite otra vez. Eso habla por sí solo de la jerarquía y calidad que tiene en su labor. Le deseo lo mejor en su vida, no creo que está mucho tiempo parado. Seguro que uno o dos años pasarán rápido para volver, porque es del fútbol”, agregó El Cholo.

"EL MEJOR ENTRENADOR DEL MUNDO". El Cholo Simeone se deshizo en elogios para Guardiola luego de que Pep anunciara su salida del Manchester City tras 10 años como entrenador. pic.twitter.com/LsIt8IZUuB — SportsCenter (@SC_ESPN) May 23, 2026

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Aunque Diego Simeone y Josep Guardiola ya llevan cuatro años sin enfrentarse, se han visto las caras como entrenadores en cinco ocasiones, con éxitos repartidos. El primer cara a cara y único en el ámbito doméstico fue triunfo para el español 2-1 con Barcelona en febrero de 2012, por LaLiga.

Ya con Guardiola como entrenador del Bayern Munich, las semifinales de la Champions League 2015/2016 dejaron un triunfo para Atlético de Madrid 1-0 en la ida y uno del equipo alemán 2-1 en la vuelta, que clasificó a los Colchoneros por el gol de visitante.

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En los cuartos de final de la temporada 2021-2022, Guardiola se impuso con Manchester City 1-0 en la ida y logró la clasificación igualando sin goles en Madrid en la revancha.

Además, hubo un último enfrentamiento no oficial, en un amistoso que Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Manchester City en Seúl, Corea del Sur, el 30 de julio de 2023.

El nuevo rol de Guardiola en Manchester City

A pesar de haber finalizado su relación como entrenador, Guardiola continuará ligado a Manchester City. En el mismo comunicado donde se anuncia su salida, la institución reveló que el director técnico español tendrá un nuevo rol para el futuro inmediato.

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“Pep continuará su relación con el City Football Group asumiendo el rol de Embajador Global. En este puesto, brindará asesoramiento técnico a los clubes del grupo y trabajará en proyectos y colaboraciones específicas”, informó el conjunto británico.

“Mientras celebramos el pasado, también nos complace saber que Pep seguirá formando parte del grupo y que podremos aprovechar sus conocimientos y experiencia en muchos de nuestros otros clubes para ayudar a entrenadores y jugadores”, expresó Ferran Soriano, Director Ejecutivo del club.

Data clave

Josep Guardiola será Embajador Global del City Football Group tras diez años dirigiendo.

del City Football Group tras diez años dirigiendo. Cinco partidos oficiales disputaron Diego Simeone y Guardiola como entrenadores en Europa.

disputaron Diego Simeone y Guardiola como entrenadores en Europa. Temporada 2021-2022 fue el último cruce oficial entre ambos técnicos en Champions League.