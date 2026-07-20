El entrenador cerró su etapa en Manchester City y analiza pasarse al plano internacional para su siguiente desafío.

Con 20 títulos oficiales, Pep Guardiola cerró con la temporada 2025-26 su exitosa etapa al frente de Manchester City. El entrenador catalán decidió dar un paso al costado tras 10 campañas en las que cambió por completo la historia del elenco de la Premier League.

Ahora, el catalán analiza su próximo paso y parece acercarse a uno de sus sueños: dirigir a un combinado internacional. Allí aparece la Selección de Italia, que se encuentra en el peor pozo de su historia en cuanto a resultados y necesita experiencia y jerarquía para salir de allí.

La Azzurra lleva 3 Mundiales consecutivos sin obtener la clasificación. Un auténtico desastre teniendo en cuenta de que se trata de una de las selecciones con más historia del planeta. Además, acumula otras dos eliminaciones en fase de grupos. Todo, detrás de la conquista de la cita en Alemania 2006.

El tercer fracaso consecutivo en las Eliminatorias de la UEFA hizo que Paolo Maldini diera un paso al frente. El histórico defensor fue designado como el director técnico de la FIGC y, junto a su asesor Leonardo, apuntaron a Guardiola como DT.

El plantel de Italia que cayó en el repechaje. (Foto: Getty)

Guardiola ya se reunió con Maldini y Leonardo

En pleno fin de semana de la definición del Mundial en Estados Unidos, el entrenador catalán se sentó con los que toman las decisiones en Italia para escuchar la propuesta de reconstrucción del histórico seleccionado.

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Medios como Sky Sports, Goal y el periodista Gianluca Di Marzio aportaron esta información y agregaron que el DT ve con buenos ojos aceptar el desafío para intentar que Italia vuelva a ser protagonista en el fútbol internacional.

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