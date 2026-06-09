La subtrama de la oferta que Real Madrid presentó por Julián Alvarez

Atlético de Madrid rechazó los 150 millones de euros que propuso el Merengue para intentar quedarse con el pase del argentino.

Mientras todo el planeta piensa en el Mundial, Real Madrid intentó sacudir el mercado de pases del fútbol europeo con un comunicado oficial contundente. En el mismo, hacían oficial una propuesta por la ficha de Julián Alvarez a cambio de 150 millones de euros.

La oferta fue rechazada por Atlético de Madrid de manera casi automática. Incluso, el conjunto colchonero chicaneó al cuadro merengue en la respuesta pública que dio sobre el intento que hicieron por Julián.

Ahora bien, más allá del interés que Real Madrid pueda tener por la Araña, la realidad es que este culebrón guarda una subtrama más que llamativa, que se explica desde varias aristas.

En primera instancia, cabe destacar que el pasado fin de semana se dieron las elecciones en Real Madrid y una de las promesas de campaña de Florentino Pérez, quien se volvió a quedar con la presidencia, era presentar una oferta de 150 millones por una estrella top mundial. Por ende, con esta propuesta, el mandamás merengue cumplió con su palabra.

En paralelo, Atlético de Madrid también se vería beneficiado por este comunicado de su eterno rival citadino. Es que Barcelona quiere fichar a Julián Alvarez y la oferta que presentaron fue descartada por el Colchonero por el valor que le dieron al pase.

El comunicado de Real Madrid

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Gracias a la oferta rechazada de 150 millones provenientes del conjunto blanco, el equipo presidido por Enrique Cerezo puede sentar un precedente para vender a Julián Alvarez, quien no ejerce presión para salir del club pero tampoco descarta seguir su carrera en un nuevo destino.

El comunicado oficial de Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez.

Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.

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Estadísticas y presente de Julián en Atlético de Madrid

Partidos jugados: 106.

106. Goles: 49.

49. Asistencias: 18.

18. Títulos: 0.

En síntesis