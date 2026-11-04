Lautaro Spatz, jugador argentino de Andorra, salió en defensa de Owono tras la muerte de De Miguel

El zaguero de 25 años publicó una carta sobre el fatídico episodio que derivó en el fallecimiento del delantero de Tenerife.

El deceso del futbolista Jesús de Miguel sigue dando que hablar por todo el mundo. El delantero de Tenerife perdió la vida luego de un fuerte choque con el arquero Jesús Owono y este fatídico evento derivó en una ola de críticas contra el guardameta ecuatoguineano de Andorra.

En este contexto, Lautaro Spatz Di Lorenzo -futbolista argentino del FC Andorra- salió en defensa de su compañero Owono con una carta. “Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Una tragedia que nos ha dejado completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar”, comienza el escrito.

Lautaro Spatz y Jesús Owono (@lautarospatz)

“Quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo; que está PROFUNDAMENTE AFECTADO por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, LO MUCHO QUE ESTÁ SUFRIENDO en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”, continúa la carta.

“En el fútbol existen acciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuenciastan trágicas. Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a lafamilia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida. Descansa en paz, Demi”, finaliza Lautaro Spatz.

La trágica jugada que derivó en el fallecimiento de Jesús de Miguel

En españa, el jugador de Tenerife, Jesús De Miguel, murió despues de que el arquero del FC Andorra (owono) saliera del arco y le diera un rodillazo en el pecho que le causó un paro pic.twitter.com/cEBBfwsaa2 — ElBuni (@therealbuni) November 3, 2026