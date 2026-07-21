El conjunto italiano está dispuesto a comprar el pase del mediocampista que brilló con la Selección de Paraguay en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 llegó a su fin y se espera que el mercado de pases se mueva. Matías Galarza Fonda fue uno de los mejores jugadores de la Selección de Paraguay que tuvo una gran Copa del Mundo en la que eliminó a Alemania en 16avos de final y cayó con los justo ante Francia en octavos.

River informó antes del inicio del Mundial que Galarza Fonda integra la lista de los jugadores apartados y transferibles. Ni siquiera la gran actuación del volante cambió los planes del club de Núñez que decidió que se mantenga en esa lista y se busque club.

El Millonario entiende que tras la Copa del Mundo, la cotización de Galarza Fonda subió, por lo que pretende realizar una venta importante. Cabe recordar que River cuenta con el 70% del jugador paraguayo. Varios clubes se mostraron interesados, pero todo indica que el destino del volante estará en Bologna de Italia.

Galarza Fonda tras marcar ante Turquía en el Mundial. (Foto: Getty).

¿Cuánto dinero recibiría River?

Bologna estaría dispuesto a desembolsar 6 millones de euros para comprar el pase del mediocampista paraguayo. De confirmarse esa cifra, River ingresaría 4,2 millones de euros a sus arcas. De esta manera, los de Núñez sumarían una venta más en este mercado de pases.

¿Qué dijo el representante de Matías Galarza Fonda?

Hace unos días, Regis Márques -agente de Matías Galarza Fonda- dialogó con Fútbol a lo grande y afirmó: “Tenemos varias ofertas por Matías Galarza. Voy a reunirme con Mati el lunes o martes para ver las opciones. Una de ellas es Italia. Quiero llevarle de dos a tres propuestas y luego se las acercamos a River”.

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La carrera de Matías Galarza Fonda

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