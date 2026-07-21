Tras el interés de River y ya sin Guardiola, la primera decisión de Manchester City con el Diablito Echeverri

El nombre del Diablito Echeverri surgió en el mundo River, como una posibilidad de repatriarlo luego de sus últimos doce meses en Europa, donde pasó por Bayer Leverkusen y Girona sin suerte, sumado al descenso del conjunto español. Sin embargo, este martes se conocieron novedades sobre su futuro en el fútbol europeo.

El Diablito Echeverri, que sigue perteneciendo al City Group y especialmente al Manchester City, regresó a los entrenamientos del conjunto ciudadano, el cual dejó luego del pasado Mundial de Clubes y tendrá una oportunidad en esta pretemporada para sorprender al nuevo entrenador.

Y, de hecho, el Diablito fue destacado por la cuenta oficial del club en su regreso a los entrenamientos. “Está afilado”, comentaron para acompañar algunas de sus acciones en la práctica.

Manchester City inicia una nueva era tras la salida de Pep Guardiola, que dejó el cargo de entrenador del primer equipo luego de 10 años en el club. Con la llegada de Enzo Maresca para ser su sucesor, el Diablito puede tener la oportunidad de ganarse un lugar. De no impresionar, podría volver a emigrar en busca de minutos en otro club de alguna liga top.

Enzo Maresca es el nuevo entrenador de Manchester City. (Getty)

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La postura de Manchester City sigue siendo la de hace un mes atrás: si Echeverri no recibe el pulgar arriba por parte de Enzo Maresca, buscarán una oportunidad para que sume experiencia en otro club europeo. Esa será la prioridad del club inglés, llegado el caso.

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