Osasuna vs. Racing de Santander: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 9 de la LaLiga

Osasuna recibe a Racing de Santander este domingo 18 de octubre desde las 09:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Después de ocho fechas, ninguno de los dos pudo despegarse de la mitad baja de la tabla y ese dato pesa más que cualquier otra cosa en este cruce.
Osasuna y Racing llegan con ocho puntos cada uno y necesitan sumar para no quedar enganchados con la zona de descenso. Un triunfo acá vale doble porque el calendario no da tregua y las diferencias en la tabla todavía son mínimas.
La actualidad de ambos equipos
Osasuna llega golpeado después de caer 5-2 de visitante ante Betis, un resultado que dejó dudas sobre su funcionamiento defensivo. Antes había rescatado un empate 1-1 como local frente a Rayo Vallecano, pero el 0-4 sufrido ante Atlético de Madrid todavía pesa en el ánimo del equipo. La localía en El Sadar aparece como la principal carta para cortar la racha negativa.
Racing de Santander tampoco atraviesa un buen momento: viene de un 2-2 como local ante Valencia que sirvió para frenar la caída, pero antes había sufrido goleadas durísimas, 0-5 contra Celta y 2-7 frente a Barcelona. La visita a Pamplona se presenta como una oportunidad para empezar a sumar de forma más regular y alejarse de los puestos que preocupan.
El historial entre Osasuna y Racing de Santander
El historial entre ambos tiene 31 antecedentes y ahí Racing saca ventaja clara: ganó 16 veces por las 7 de Osasuna, con 8 empates en el medio. En materia de goles también manda el cántabro, que convirtió 43 contra los 30 del conjunto navarro. Sin embargo, los enfrentamientos más recientes muestran otra historia: Osasuna 2-0 Racing de Santander en julio pasado y antes un ajustado 0-1 a favor del Racing, señal de que la paridad llegó para quedarse en los últimos cruces.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/07/2026
|Osasuna vs. Racing de Santander
|2-0
|Club Friendlies
|02/08/2025
|Osasuna vs. Racing de Santander
|0-1
|Club Friendlies
|07/03/2015
|Racing de Santander vs. Osasuna
|2-0
|Segunda División
|04/10/2014
|Osasuna vs. Racing de Santander
|0-2
|Segunda División
|13/05/2012
|Racing de Santander vs. Osasuna
|2-4
|Primera División
|15/01/2012
|Osasuna vs. Racing de Santander
|0-2
|Primera División
|14/08/2011
|Osasuna vs. Racing de Santander
|3-0
|Club Friendlies
|13/03/2011
|Osasuna vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
|31/10/2010
|Racing de Santander vs. Osasuna
|4-1
|Primera División
|21/03/2010
|Osasuna vs. Racing de Santander
|1-3
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs
- Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Osasuna suma 8 puntos en el torneo.
- Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.