Palmeiras prepara la compra más cara de la historia del club para ganar la Copa Libertadores

El próximo miércoles 12 de agosto, Palmeiras recibirá a Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores, donde se llevará a cabo el primer juego de la serie y con el que buscarán dar un paso importante en el camino hacia la final que se disputará en el Estadio Centenario, situado en Montevideo.

Para poder jerarquizar el plantel y así ir detrás del objetivo, la presidenta Leila Pereira se encargó de contratar al defensor Alexander Barboza, pero ahora van detrás de la incorporación más cara en los 111 años de historia que tiene el club paulista: Danilo Santos, el mediocampista que viene de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Actualmente, el volante de 25 años milita en las filas de Botafogo y los directivos del elenco situado en Río de Janeiro recibieron una propuesta por 28 millones de euros. Y en el caso de ser aceptada, en el Verdão darían un gran golpe sobre la mesa, ya que superaría a la operación por Vitor Roque, por quien pagaron 25,5 millones de euros fijos por el 80% de los derechos del jugador que estaba en Barcelona.

Cabe destacar que desde el Fogão lo compraron, en 2025, por un total de 23 millones de euros, y tras su paso por Nottingham Forest, sumó 11 goles y 7 asistencias en 41 partidos disputados.

Danilo Santos, mediocampista de Botafogo. (Wagner Meier/Getty Images)

Las compras más caras en la historia de Palmeiras

Vitor Roque (2025) – procedente de Barcelona por 25,5 millones de euros , convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club y del fútbol brasileño.

– procedente de Barcelona por , convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club y del fútbol brasileño. Paulinho (2025) – llegado desde Atlético Mineiro por 18 millones de euros .

– llegado desde Atlético Mineiro por . Ramón Sosa (2025) – incorporado por 12,5 millones de euros , ingresando rápidamente en el podio de las compras históricas del Verdão.

– incorporado por , ingresando rápidamente en el podio de las compras históricas del Verdão. Facundo Torres (2025) – adquirido desde Orlando City por 12 millones de euros .

– adquirido desde Orlando City por . Miguel Borja (2017) – fichado desde Atlético Nacional por 12 millones de euros, récord absoluto del club durante ocho años.

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El cuadro de la Copa Libertadores 2026

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