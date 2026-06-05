El vínculo del paraguayo con el equipo brasileño finaliza el 31 de diciembre de 2027. Es el jugador con más títulos en la historia del club.

Desde hace muchos años que Gustavo Gómez se convirtió en sinónimo de Palmeiras. El central paraguayo arribó en 2018 y se convirtió en un caudillo, ganando múltiples títulos locales e internacionales. Con su contrato cerca de finalizar, la directiva del Verdao tomó una decisión.

De acuerdo a lo informado por UOL, las autoridades del equipo brasileño tienen definido estirar la permanencia del zaguero en la institución. De hecho, aseguran que ya se iniciaron las primeras charlas para conocer sus pretensiones, mientras el jugador se encuentra concentrado con su selección para jugar el Mundial 2026.

Puertas adentro, Gómez es uno de los imprescindibles de Abel Ferreira y su actualidad futbolística lo demuestra. Por eso, a más de un año y medio de que se termine su relación laboral, ya se iniciaron las tratativas para asegurar la continuidad del caudillo.

La última actualización del contrato de Gustavo Gómez fue en enero de 2025, es decir, un año y medio atrás. Ahora, se espera que las negociaciones lleguen a buen puerto para que el jugador siga siendo del Verdao por muchísimas temporadas más.

Con el Campeonato Paulista obtenido a comienzos de 2026, el paraguayo alcanzó las 13 estrellas obtenidas en el club y se transformó en el jugador con más trofeos de su historia.

Los números de Gustavo Gómez en Palmeiras

Con la camiseta de Palmeiras, Gustavo Gómez acumula 410 partidos disputados. Su saldo es de 46 goles y 12 asistencias en más de 35.000 minutos en cancha. Además, recibió 88 tarjetas amarillas y apenas 5 rojas.

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Palmeiras enfrentará a Cerro Porteño en la Copa Libertadores

Después de una fase de grupos más que complicada, el Verdao se metió en los octavos de final de la Copa Libertadores, pero ubicado en el bombo de los segundos. Las vueltas de destino volverán a encontrar a Palmeiras con Cerro Porteño, su verdugo en la fase de grupos y a quien enfrentó en muchas de las últimas ediciones de la competencia.

El compromiso de ida será el miércoles 12 de agosto a partir de las 19, en el Allianz Parque. La revancha será siete días más tarde, en el mismo horario, en el Estadio La Nueva Olla.

En síntesis

Gustavo Gómez negocia renovar contrato con Palmeiras mientras disputa el Mundial 2026.

negocia renovar contrato con Palmeiras mientras disputa el Mundial 2026. 13 títulos alcanzó en Palmeiras, el máximo ganador en la historia del club.

alcanzó en Palmeiras, el máximo ganador en la historia del club. 12 de agosto jugarán Palmeiras y Cerro Porteño por octavos de Copa Libertadores.