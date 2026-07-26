Fue uno de los jóvenes que más se destacó en la cita de la FIFA y dará el salto hacia el gigante español para la 2026-27.

Con el final del Mundial 2026, los equipos aceleraron en el mercado de pases para potenciar a sus equipos de cara a una nueva pretemporada. Pero el caso de Real Madrid es distinto. Luego de las elecciones que ratificaron a Florentino Pérez como presidente, el Merengue no paró de anunciar incorporaciones.

Con José Mourinho como su nuevo entrenador, Real Madrid quiere volver a ser protagonista en todos los frentes y ya cuenta con un puñado de caras nuevas. Pero el fichaje más reciente, por más de 100 millones de euros, dejó a todos con la boca abierta.

Es que el Merengue desembolsó aquellas 9 cifras por Yan Diomandé, una de las principales joyas del Mundial 2026. El extremo de Costa de Marfil, que se destacó con la camiseta de RB Leipzig en el fútbol de clubes, será nuevo jugador del elenco español a sus 19 años.

Así lo confirmó el periodista Fabrizio Romano, que adelantó que Diomandé viajará esta semana a Madrid para realizarse los estudios médicos y, si todo sale bien, firmará su nuevo contrato hasta junio de 2031.

Los refuerzos confirmados de Real Madrid

Además de Diomandé, y mientras Real Madrid espera por Rodri, hay otras 4 figuras que se convirtieron en jugadores blancos en este mercado de pases: Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté.

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