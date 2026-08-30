Se lo pelearon Boca y River pero se fue a Europa, fue figura en un Mundial sub 20 con Argentina y ahora jugará en Dinamarca

Maher Carrizo dejará Ajax en calidad de cedido para ser refuerzo del Copenhague, equipo más fuerte del fútbol danés.

Maher Carrizo fue una de las tantas novelas que tuvo el mercado de pases del fútbol argentino en los últimos años. El picante delantero de Vélez fue pretendido por River en 2025 y principios del 2026, a tal punto que hubo negociaciones avanzadas por su pase, hasta que se metió Boca y se generó una disputa entre ambos bandos del Superclásico.

Finalmente, no hubo acuerdo entre el Fortín ni con el Millonario ni con el Xeneize y Carrizo se terminó marchando en febrero de este año al Ajax de Países Bajos a cambio de 8 millones de dólares.

Sin embargo, el primer semestre para el goleador de la Selección Argentina en el último Mundial sub 20 en Europa no fue positivo. En el conjunto neerlandés apenas disputó 176 minutos repartidos en 8 partidos, siendo una carta muy poco usada por su equipo.

Para que adquiera mayor rodaje en el fútbol europeo, este domingo se confirmó su salida de Ajax a modo de préstamo: en concreto, Maher Carrizo será cedido desde el combinado de Ámsterdam hacia Dinamarca, para ser nuevo futbolista del FC Copenhague.

Maher Carrizo en su paso por Vélez (Getty)

El conjunto danés jugará Conference League esta temporada y necesitaba un delantero, por lo que se fijó en Carrizo para que dispute la esta campaña como cedido. El préstamo se concretó gracias a un acuerdo de una temporada sin opción de compra, siendo esta una clara muestra de que Ajax lo tendrá en consideración para el futuro, pero no en el presente.

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Así las cosas, Maher Carrizo tendrá la oportunidad de crecer en una liga de menor envergadura, donde podrá mostrarse y ser importante luego de unos meses complicados en lo deportivo y en su adaptación al viejo continente.

Los números de Maher Carrizo

Desde su debut en la Primera División de Vélez, el 6 de agosto de 2024 ante San Lorenzo por Copa Argentina, encuentro en el que también convirtió su primer gol, Maher Carrizo disputó un total de 52 partidos oficiales con el club de Liniers, en los que aportó 11 goles y entregó 3 asistencias.

En ese año de presentación, el delantero se dio el gusto de celebrar tres títulos con El Fortín: Primera División, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.

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El año pasado, tuvo un destacado promedio goleador en Copa Libertadores, aportando 5 goles en 10 encuentros y fueron sus buenos rendimientos lo que le hicieron un lugar en la Selección Argentina que bajo la conducción de Diego Placente disputó el último Mundial Sub 20 en Chile, quedándose con el subcampeonato.

En la Copa del Mundo disputó seis partidos y anotó tres goles, siendo el goleador de la Selección en dicho certamen.

En Ajax sus números no fueron positivos. Apenas 176 minutos en 8 partidos jugados, sin goles ni asistencias. Por ese poco rodaje, seguirá su carrera a préstamo en Dinamarca.

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En síntesis