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Lionel Messi

Uno por uno, los 21 goles de Lionel Messi en Mundiales con la Selección Argentina

El astro marcó uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y ocho en 2026.

Lionel Messi en la Selección Argentina.
© GettyLionel Messi en la Selección Argentina.

Este lunes 31 de agosto de 2026 quedará en la historia: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina. Después de más de 20 años ligado a la albiceleste, el astro rosarino le puso punto final a su historia con la camiseta de su país. En medio de ese contexto emocionante, BOLAVIP recopiló todos los goles que convirtió en Copas del Mundo.

16/06/2006: Argentina 6-0 Serbia y Montenegro

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15/06/2014: Argentina 2-1 Bosnia

21/06/2014: Argentina 1-0 Irán

25/06/2014: Argentina 3-2 Nigeria

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26/06/2018: Argentina 2-1 Nigeria

22/11/2022: Argentina 1-2 Arabia Saudita

26/11/2022: Argentina 2-0 México

03/12/2022: Argentina 2-1 Australia

09/12/2022: Argentina 2-2 Países Bajos

13/12/2022: Argentina 3-0 Croacia

18/12/2022: Argentina 3-3 Francia

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16/06/2026: Argentina 3-0 Argelia

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22/06/2026: Argentina 2-0 Austria

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27/06/2026: Argentina 3-1 Jordania

03/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde

07/07/2026: Argentina 3-2 Egipto

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Nahuel de Hoz
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