Uno por uno, los 21 goles de Lionel Messi en Mundiales con la Selección Argentina

Este lunes 31 de agosto de 2026 quedará en la historia: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina. Después de más de 20 años ligado a la albiceleste, el astro rosarino le puso punto final a su historia con la camiseta de su país. En medio de ese contexto emocionante, BOLAVIP recopiló todos los goles que convirtió en Copas del Mundo.
16/06/2006: Argentina 6-0 Serbia y Montenegro
📆 #UnDíaComoHoy en 2006…— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 16, 2022
Uno de los más grandes jugadores de la historia debutó en la #FIFAWorldCup… Y no tardó mucho en entrar en acción. 🇦🇷 pic.twitter.com/yX8qS5gBnP
15/06/2014: Argentina 2-1 Bosnia
🇦🇷🤯 Messi. #OTD | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7UxRyQzEoe— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2025
21/06/2014: Argentina 1-0 Irán
Hasta que Leo frotó la lámpara… ✨🇦🇷@Argentina | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/2s0z5lqG2D— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 21, 2024
25/06/2014: Argentina 3-2 Nigeria
Gol de Lionel Messi a Nigeria • Copa del Mundo 2014 • Fase de Grupos pic.twitter.com/qQybO4PIu7— Expe (@Expefutbol) December 26, 2023
25/06/2014: Argentina 3-2 Nigeria
2do Gol de Lionel Messi a Nigeria • Copa del Mundo 2014 • Fase de Grupos pic.twitter.com/b6kW7s49AN— Expe (@Expefutbol) December 26, 2023
26/06/2018: Argentina 2-1 Nigeria
Gol de Messi a Nigeria por el Mundial Rusia 2018. pic.twitter.com/u16OHbobvx— ᴄᴏɴᴄᴇ (@concerp_) November 22, 2022
22/11/2022: Argentina 1-2 Arabia Saudita
#ARG 1-0 #KSA | 10' | ¡Gol de Argentina! En Rusia no, en Qatar si. Messi convierte de penal y abre el marcador en el debut mundialista ante Arabia Saudita.— TVP (@TV_Publica) November 22, 2022
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26/11/2022: Argentina 2-0 México
#ARG 1-0 #MEX | 63' | ¡MESSI GOOOOOOL! El capitán argentino abre el marcador y pone la ventaja para el seleccionado Nacional.— TVP (@TV_Publica) November 26, 2022
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03/12/2022: Argentina 2-1 Australia
#ARG 1-0 #AUS | 34‘ | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Leo Messi liquida una jugada impecable con disparo por abajo ¡VAMOS ARGENTINAAAA!— TVP (@TV_Publica) December 3, 2022
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09/12/2022: Argentina 2-2 Países Bajos
#NED 0-2 #ARG | 72’ | ¡MESSIGOOOOOOOOOOOL! El capitán buscó y encontró de penal. El segundo gol de argentina es de Lionel Messi.— TVP (@TV_Publica) December 9, 2022
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13/12/2022: Argentina 3-0 Croacia
#ARG 1-0 #HRV | 33’ | ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOL!!! Nuestro capitán, Lionel Messi, abre el marcador para el seleccionado Nacional.— TVP (@TV_Publica) December 13, 2022
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18/12/2022: Argentina 3-3 Francia
#ARG 1-0 #FRA | 22’ | ¡GOOOOOOOOOOOOOL! El capitán, Lionel Andrés Messi, abre el marcador para el seleccionado argentino en la final de #Qatar2022.— TVP (@TV_Publica) December 18, 2022
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18/12/2022: Argentina 3-3 Francia
#ARG 3-2 #FRA | 107’ | ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! El capitán, la leyenda, nuestro Lionel Messi.— TVP (@TV_Publica) December 18, 2022
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16/06/2026: Argentina 3-0 Argelia
¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
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16/06/2026: Argentina 3-0 Argelia
¡NO TE CANSES NUNCA DE JUGAR AL FÚTBOL, LEO! Messi capturó el rebote tras un remate de Mac Allister y anotó el segundo de Argentina ante Argelia.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
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16/06/2026: Argentina 3-0 Argelia
¡¡FÚTBOL, FÚTBOL, FÚTBOL!! ¡¡LEO MESSI DEFINIÓ A LA PERFECCIÓN Y MARCÓ SU HAT TRICK PARA EL 3-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!! MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA JUNTO A KLOSE.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
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22/06/2026: Argentina 2-0 Austria
¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026
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22/06/2026: Argentina 2-0 Austria
¡¡ES INCREÍBLE PERO REAL!! ¡¡DOBLETE DE LIONEL MESSI PARA EL 2-0 DE ARGENTINA VS. AUSTRIA!! ¡18 GOLES Y CONTANDO EN MUNDIALES!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026
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27/06/2026: Argentina 3-1 Jordania
COSA DE GOATS: GOLAZO DE TIRO LIBRE DE MESSI PARA EL 3-1 DE ARGENTINA VS. JORDANIA. 6 GOLES EN 3 PARTIDOS. BESTIAL.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2026
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03/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde
¡¡NO PARA DE HACER GOLES EL GOAT!! ¡LEO MESSI RECIBIÓ DENTRO DEL ÁREA TRAS UN GRAN PASE DE LISANDRO MARTÍNEZ Y FIRMÓ EL PRIMERO DE ARGENTINA ANTE CABO VERDE!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026
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07/07/2026: Argentina 3-2 Egipto
¡¡¡NO PODÍA FALTAR EL TUYO CAPITÁN!!! ¡¡GOLAZO DE LEO MESSI PARA EL 2-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026
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