Uno por uno, los 21 goles de Lionel Messi en Mundiales con la Selección Argentina

El astro marcó uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y ocho en 2026.

Este lunes 31 de agosto de 2026 quedará en la historia: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina. Después de más de 20 años ligado a la albiceleste, el astro rosarino le puso punto final a su historia con la camiseta de su país. En medio de ese contexto emocionante, BOLAVIP recopiló todos los goles que convirtió en Copas del Mundo.

16/06/2006: Argentina 6-0 Serbia y Montenegro

📆 #UnDíaComoHoy en 2006…



Uno de los más grandes jugadores de la historia debutó en la #FIFAWorldCup… Y no tardó mucho en entrar en acción. 🇦🇷 pic.twitter.com/yX8qS5gBnP — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 16, 2022

15/06/2014: Argentina 2-1 Bosnia

21/06/2014: Argentina 1-0 Irán

25/06/2014: Argentina 3-2 Nigeria

Gol de Lionel Messi a Nigeria • Copa del Mundo 2014 • Fase de Grupos pic.twitter.com/qQybO4PIu7 — Expe (@Expefutbol) December 26, 2023

25/06/2014: Argentina 3-2 Nigeria

2do Gol de Lionel Messi a Nigeria • Copa del Mundo 2014 • Fase de Grupos pic.twitter.com/b6kW7s49AN — Expe (@Expefutbol) December 26, 2023

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26/06/2018: Argentina 2-1 Nigeria

Gol de Messi a Nigeria por el Mundial Rusia 2018. pic.twitter.com/u16OHbobvx — ᴄᴏɴᴄᴇ (@concerp_) November 22, 2022

22/11/2022: Argentina 1-2 Arabia Saudita

#ARG 1-0 #KSA | 10' | ¡Gol de Argentina! En Rusia no, en Qatar si. Messi convierte de penal y abre el marcador en el debut mundialista ante Arabia Saudita.



Mirá el mundial en vivo en https://t.co/fnEKkurOHH#SomosMundiales #TVPenQatar #Qatar2022 pic.twitter.com/xeUz6vFdbv — TVP (@TV_Publica) November 22, 2022

26/11/2022: Argentina 2-0 México

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03/12/2022: Argentina 2-1 Australia

09/12/2022: Argentina 2-2 Países Bajos

13/12/2022: Argentina 3-0 Croacia

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18/12/2022: Argentina 3-3 Francia

18/12/2022: Argentina 3-3 Francia

16/06/2026: Argentina 3-0 Argelia

¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!



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16/06/2026: Argentina 3-0 Argelia

¡NO TE CANSES NUNCA DE JUGAR AL FÚTBOL, LEO! Messi capturó el rebote tras un remate de Mac Allister y anotó el segundo de Argentina ante Argelia.



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16/06/2026: Argentina 3-0 Argelia

¡¡FÚTBOL, FÚTBOL, FÚTBOL!! ¡¡LEO MESSI DEFINIÓ A LA PERFECCIÓN Y MARCÓ SU HAT TRICK PARA EL 3-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!! MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA JUNTO A KLOSE.



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22/06/2026: Argentina 2-0 Austria

¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



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22/06/2026: Argentina 2-0 Austria

¡¡ES INCREÍBLE PERO REAL!! ¡¡DOBLETE DE LIONEL MESSI PARA EL 2-0 DE ARGENTINA VS. AUSTRIA!! ¡18 GOLES Y CONTANDO EN MUNDIALES!



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27/06/2026: Argentina 3-1 Jordania

COSA DE GOATS: GOLAZO DE TIRO LIBRE DE MESSI PARA EL 3-1 DE ARGENTINA VS. JORDANIA. 6 GOLES EN 3 PARTIDOS. BESTIAL.



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03/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde

¡¡NO PARA DE HACER GOLES EL GOAT!! ¡LEO MESSI RECIBIÓ DENTRO DEL ÁREA TRAS UN GRAN PASE DE LISANDRO MARTÍNEZ Y FIRMÓ EL PRIMERO DE ARGENTINA ANTE CABO VERDE!



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07/07/2026: Argentina 3-2 Egipto