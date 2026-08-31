Nico González estalló en sus redes sociales ante el rumor de un posible regreso a Atlético de Madrid

El futbolista argentino le puso punto final a las noticias que lo relacionaban con el club español.

Luego de disputar el Mundial con la Selección Argentina, Nicolás González terminó su préstamo con Atlético de Madrid, que no hizo uso de su opción de compra, y regresó a Juventus, club dueño de su pase, para ponerse a disposición del entrenador Luciano Spalletti.

A dos días para el cierre del mercado de pases del verano europeo, en tierras italianas comenzó a correr el rumor de que el volante argentino podría regresar al Colchonero para jugar su segunda temporada allí, y en sus redes sociales el ex Fiorentina le puso punto final a la situación.

Es que, en una historia en su cuenta de Instagram, González aseguró que no se reunió con agentes de Atlético de Madrid para cerrar su vuelta, así como tampoco se comunicó con la dirigencia de su club para pedir un nuevo traspaso sobre el cierre de la ventaja de fichajes.

“Estoy cansado de todo esto. ¿Cuándo he dicho alguna vez que quería irme de la Juventus? ¿Acaso eso salió de mi boca? Si no te gusto, no es mi problema, solo tendrás que aguantarme”, fueron las palabras del argentino ante los rumores sobre su posible salida de la Vecchia Signora.

La historia de Nico González.

De esta manera, el ex Argentinos Juniors dio a entender que volverá a jugar en el elenco italiano, donde su pase pertenece. Además, en el inicio de la temporada, fue suplente en el primer encuentro, mientras que ingresó en el segundo y anotó un gol en la victoria 2 a 0 ante Parma.

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Spalletti afirmó que contará con González

Por otro lado, el entrenador de Juventus, luego del triunfo ante Parma, habló en conferencia de prensa, en donde afirmó que González será un jugador importante para su equipo y que quiere contar con él para esta temporada, en la que tendrán triple competencia entre torneos locales e internacionales.

“Estamos contentos si Nico se queda con nosotros. No estamos dispuestos a dejarlo ir; tiene un valor significativo. Es genial tenerlo cerca porque aporta alegría al grupo. Puede jugar en varias posiciones. Cuando jugamos cada dos o tres días, elevar el nivel del equipo se vuelve fundamental”, soltó.

Datos claves

Nicolás González desmintió en Instagram los rumores sobre su regreso al Atlético de Madrid .

desmintió en Instagram los rumores sobre su regreso al . El argentino continuará en la Juventus tras finalizar su préstamo con el club español.

tras finalizar su préstamo con el club español. El entrenador Luciano Spalletti confirmó que cuenta con el futbolista para esta temporada.