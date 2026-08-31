Tras no sumar minutos en los tres primeros compromisos de Manchester City a lo largo de la temporada, y solamente ser convocado en una oportunidad, Claudio Echeverri volverá a ser cedido a préstamo para sumar minutos en otro equipo del viejo continente.
En esta oportunidad, su destino estará en Portugal, ya que se marchará a Benfica, uno de los animadores de esta liga, y que jugará la fase de liga de la UEFA Europa League, el segundo torneo más importante a nivel clubes en el continente.
Según pudo saber Bolavip, el ‘Diablito’ está cerca de pasar a préstamo a las Águilas por una temporada, con la particularidad de que en esta ocasión el club portugués también tendrá una opción de compra a su favor, por lo que puede quedarse con el pase del argentino si su rendimiento satisface a la institución.
Esta es la tercera cesión de Echeverri desde que llegó a Manchester City hace un año y medio. La primera de ellas fue a Bayer Leverkusen, donde jugó un semestre para luego pasar a Girona, donde jugó la misma cantidad de tiempo y consumó el descenso a la segunda división de España.
Ahora, en el elenco portugués el argentino buscará mostrar su mejor versión y asentarse en un equipo histórico del viejo continente. Allí además compartirá plantel con otros dos compatriotas, tales como el mediocampista Enzo Barrenechea y el extremo Gianluca Prestianni, con quien jugó en las juveniles de la Selección.
Cabe destacar que además de Benfica, Echeverri contó con otras dos posibilidades en este mercado de pases debido a que Betis de España y Sheffield United, de la segunda división inglesa, también iniciaron contactos con el fin de incorporarlo a préstamo por la actual temporada.
Así las cosas, en las próximas horas el ‘Diablito’ emprenderá viaje rumbo a Portugal para realizar la revisión médica y luego firmar su contrato hasta el 30 de junio del próximo año. Por el momento, se desconoce el monto de la opción de compra a favor de Benfica.
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Los números de Echeverri en el fútbol europeo
Entre Manchester City, sus seis meses en Bayer Leverkusen y su semestre en Girona, el Diablito sumó un total de 31 partidos (17 en Girona, 11 en Bayer y 3 en el City). En todos esos encuentros sumó apenas 2 goles y 2 asistencias. Su único tanto en los Citizens fue ni más ni menos que en el Mundial de Clubes, ante el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos.
Datos claves
- Claudio Echeverri jugará a préstamo por una temporada en el Benfica de Portugal.
- El acuerdo con Benfica incluye opción de compra y contrato hasta el 30 de junio.
- El argentino registra 31 partidos y 2 goles en su paso por el fútbol europeo.