Sevilla vs. Alavés en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Sevilla recibe a Alavés este viernes 6 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla viene de pegarse un cachetazo en Getafe y necesita reaccionar rápido para no perderle pisada a la zona alta. Enfrente aparece un Alavés golpeado, que todavía no encuentra el funcionamiento que lo saque de la mitad de la tabla para abajo.
Son dos equipos que llegan heridos, pero con objetivos distintos: el local quiere meterse de lleno en la pelea europea y el visitante necesita puntos para despegarse de los puestos bajos.
La actualidad de ambos equipos
El Sevilla tuvo un arranque de año sólido que lo puso sexto, pero las últimas fechas lo bajaron a la tierra: cayó con claridad ante Real Madrid y después, tras un triunfo cómodo frente a Osasuna, volvió a perder en su visita a Getafe. Con 17 puntos en 11 partidos, el equipo todavía pelea arriba, aunque necesita cortar la irregularidad si quiere sostenerse entre los primeros puestos.
Al Alavés las cosas no le vienen saliendo. Un correctivo durísimo en el Camp Nou, un empate como local ante Málaga y una derrota en su visita a Celta pintan el presente de un equipo que está 11° con 12 unidades. No está en zona de descenso, pero tampoco logra despegarse de la parte baja de la tabla y llega a Sevilla con la necesidad de cortar la mala racha.
El historial entre Sevilla y Alavés
El historial entre ambos muestra una ventaja clara para el Sevilla, que ganó 13 de los 30 enfrentamientos, por 8 del Alavés y 9 empates. En goles también manda el local de este viernes, con 37 convertidos contra 29 del rival.
Los últimos cruces vienen parejos: hubo triunfos para los dos lados y empates, incluido el 1-1 más reciente entre ambos. No hay una tendencia clara en los últimos años, lo que deja abierto el resultado de este nuevo capítulo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2026
|Sevilla vs. Alavés
|1-1
|Primera División
|17/12/2025
|Alavés vs. Sevilla
|1-0
|Copa del Rey
|20/09/2025
|Alavés vs. Sevilla
|1-2
|Primera División
|20/04/2025
|Sevilla vs. Alavés
|1-1
|Primera División
|20/09/2024
|Alavés vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|12/01/2024
|Sevilla vs. Alavés
|2-3
|Primera División
|21/08/2023
|Alavés vs. Sevilla
|4-3
|Primera División
|17/01/2023
|Alavés vs. Sevilla
|0-1
|Copa del Rey
|04/03/2022
|Alavés vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
|20/11/2021
|Sevilla vs. Alavés
|2-2
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
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- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs
- Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs
- Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs
- Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs
- Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Sevilla y Alavés se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Sevilla suma 17 puntos en el torneo.
- Alavés suma 12 puntos en el torneo.