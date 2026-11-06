Sevilla vs. Alavés en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la LaLiga

Sevilla y Alavés se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla recibe a Alavés este viernes 6 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla viene de pegarse un cachetazo en Getafe y necesita reaccionar rápido para no perderle pisada a la zona alta. Enfrente aparece un Alavés golpeado, que todavía no encuentra el funcionamiento que lo saque de la mitad de la tabla para abajo.

Son dos equipos que llegan heridos, pero con objetivos distintos: el local quiere meterse de lleno en la pelea europea y el visitante necesita puntos para despegarse de los puestos bajos.

La actualidad de ambos equipos

El Sevilla tuvo un arranque de año sólido que lo puso sexto, pero las últimas fechas lo bajaron a la tierra: cayó con claridad ante Real Madrid y después, tras un triunfo cómodo frente a Osasuna, volvió a perder en su visita a Getafe. Con 17 puntos en 11 partidos, el equipo todavía pelea arriba, aunque necesita cortar la irregularidad si quiere sostenerse entre los primeros puestos.

Al Alavés las cosas no le vienen saliendo. Un correctivo durísimo en el Camp Nou, un empate como local ante Málaga y una derrota en su visita a Celta pintan el presente de un equipo que está 11° con 12 unidades. No está en zona de descenso, pero tampoco logra despegarse de la parte baja de la tabla y llega a Sevilla con la necesidad de cortar la mala racha.

El historial entre Sevilla y Alavés

El historial entre ambos muestra una ventaja clara para el Sevilla, que ganó 13 de los 30 enfrentamientos, por 8 del Alavés y 9 empates. En goles también manda el local de este viernes, con 37 convertidos contra 29 del rival.

Los últimos cruces vienen parejos: hubo triunfos para los dos lados y empates, incluido el 1-1 más reciente entre ambos. No hay una tendencia clara en los últimos años, lo que deja abierto el resultado de este nuevo capítulo.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/02/2026 Sevilla vs. Alavés 1-1 Primera División 17/12/2025 Alavés vs. Sevilla 1-0 Copa del Rey 20/09/2025 Alavés vs. Sevilla 1-2 Primera División 20/04/2025 Sevilla vs. Alavés 1-1 Primera División 20/09/2024 Alavés vs. Sevilla 2-1 Primera División 12/01/2024 Sevilla vs. Alavés 2-3 Primera División 21/08/2023 Alavés vs. Sevilla 4-3 Primera División 17/01/2023 Alavés vs. Sevilla 0-1 Copa del Rey 04/03/2022 Alavés vs. Sevilla 0-0 Primera División 20/11/2021 Sevilla vs. Alavés 2-2 Primera División

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs

Espanyol vs. Deportivo La Coruña — sábado 7 de noviembre, 12:15 hs

Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 14:30 hs

Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs

Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 10:00 hs

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Sevilla y Alavés se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.

se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga. El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO .

y . Sevilla suma 17 puntos en el torneo.

suma 17 puntos en el torneo. Alavés suma 12 puntos en el torneo.