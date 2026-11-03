Simeone, tajante tras la derrota del Atleti ante Bayern en Champions: “No alcanza”

Diego Simeone no dió vueltas y mandó un mensaje claro al vestuario del Atlético de Madrid luego de la caída en casa contra el Bayern Múnich por la fecha 4 de la UEFA Champions League.

Recibiendo al Bayern Múnich, el Atlético de Madrid de Diego Simeone volvió a caer en la UEFA Champions League. Con este resultado, el equipo colchonero complicó sus chances en la máxima competencia europea de clubes, aunque todavía tiene tiempo para dar vuelta la página.

La caída ante el Bayern no solo duele por haberse producido en condición de local, sino que también representa una nueva mala imagen del Colchonero ante rivales de jerarquía. El Atlético registra una victoria, un empate y dos derrotas en la vigente Champions, con ambos tropiezos ante candidatos al título (Bayern Múnich y Liverpool).

Aunque derrotó al Manchester United como local, el Atlético empató con el Stuttgart en Alemania, sembrando dudas que terminaron de confirmarse con la floja presentación ante el Bayern. Tras la derrota, Simeone fue contundente en sus declaraciones y llamó la atención de todo el plantel.

“Sabemos que cuando enfrentamos a rivales importantes puede suceder que perdamos,” Simeone admitió en conferencia de prensa tras la derrota ante el conjunto Bávaro. “Ante el Bayern o el Liverpool sabemos que esto podría suceder. Hay que trabajar para llegar a estos duelos al final de temporada como a veces ha sucedido, pero para eso tenemos que llegar al 120% porque el 100% no nos alcanza”.

Bayern derrotó al Atleti por 2-0. (Foto: Getty Images)

Atlético sigue vivo en la Champions, pero complicado

Bajo el novedoso formato de la Champions League, restan cuatro fechas para definir a los 24 clasificados a la siguiente fase (los ocho primeros avanzan directamente a octavos de final, mientras que los 16 restantes se enfrentan en una ronda preliminar).

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Por ello, es muy temprano para tirar la toalla. Por el momento, el Atleti ocupa un puesto de clasificación (22° con 4 unidades), pero puede quedar fuera del top 24 cuando se complete la cuarta jornada este miércoles.

La agenda del Atlético de Madrid

No obstante, es imperioso que el Colchonero muestre una mejor versión de cara a lo que le espera en el calendario. Este fin de semana recibirá al Barcelona en un duelo directo por la cima de LaLiga y en el que una derrota puede resultar muy costosa para ambos.

En el frente internacional, a los dirigidos por el Cholo les restan cruces que, en teoría, son accesibles, pero la obligación de sacarlos adelante puede convertirlos en auténticas trampas. El Atlético se enfrentará al debutante Viking, de Noruega; al PSV, de Países Bajos; al Bodø/Glimt, la «Cenicienta» de la edición pasada; y al Fenerbahçe.

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Tabla de posiciones UEFA Champions League

En síntesis