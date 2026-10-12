Simeone rompió el silencio sobre la sequía goleadora de Julián Álvarez: “Tiene muchas más herramientas”

A pesar del incómodo presente de la Araña, el DT de Atlético de Madrid resaltó sus otras cualidades.

Luego de plantarse en pleno Mundial para ser transferido a Barcelona, Julián Álvarez atraviesa un presente irregular con la camiseta de Atlético de Madrid. En lo que va de la temporada, el delantero argentino aún no aportó goles para el Colchonero.

Fueron 5 partidos entre LaLiga y la Champions League con un total de 218 minutos en cancha. Sin embargo, aún no pudo explotar su principal característica, la que llevó al Atleti a desembolsar 75 millones de euros por él a mediados de 2024.

Al respecto, Diego Simeone se mostró despreocupado por esta sequía: “Los delanteros de las características de Julián siempre necesitan del gol, no solamente él. Más allá de su contundencia de cara al gol es un jugador de equipo, que puede asociarse muy bien, que puede asistir y que tiene muchas más herramientas que solo el gol”.

“El otro día hizo un buen segundo tiempo en el partido que jugamos el sábado. Esperemos que pueda seguir creciendo y llegar al lugar donde todos lo queremos ver”, resaltó el Cholo sobre la participación del de la Selección Argentina en el triunfo por 2-1 ante Deportivo Alavés en condición de visitante.

"LOS DELANTEROS COMO JULIÁN ÁLVAREZ SIEMPRE NECESITAN EL GOL"



La palabra del Cholo Simeone en la previa al encuentro de mañana de Atlético de Madrid por la UEFA #ChampionsLeague ante Manchester United.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/rdDmO2wL8x — DSPORTS (@DSports) October 12, 2026

Atlético de Madrid se enfoca en la Champions League

Luego de la derrota ante Liverpool en Inglaterra, Atlético de Madrid se prepara para afrontar la segunda fecha de la Fase Liga de la Champions League. Este martes, los de Simeone recibirán a Manchester United en el Estadio Metropolitano.

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