Morgan Rogers superó a Enzo Fernández y es la compra más cara de la historia de Chelsea tras jugar el Mundial con Inglaterra

El mediocampista ofensivo de 23 años deja Aston Villa y se convirtió en el quinto traspaso más elevado de todos los tiempos.

Morgan Rogers se convirtió en el traspaso más caro de la historia de Chelsea. Luego de su participación en la Copa del Mundo 2026, el mediocampista ofensivo tomó un fuerte protagonismo en el mercado de pases. En ese sentido, Aston Villa realizó la venta más elevada desde su existencia y es por eso que deja ir a una de sus figuras a un equipo que podría ser rival directo.

Cabe recordar que Enzo Fernández costó 121 millones de euros, lo que significó un antes y un después en el conjunto de Londres, pero que no titubeó al desembolsar semejante cantidad de dinero al término del Mundial 2022 donde el argentino brilló. Sin embargo, en esta oportunidad, los Blues pagan un monto superior por la estrella de la Selección de Inglaterra.

Morgan Rogers y Alexis Mac Allister en Inglaterra – Argentina por el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que Chelsea paga 138 millones de euros (117 millones de libras esterlinas) para quedarse con Rogers en esta ventana de transferencias. De esta manera y tras batir un récord histórico, el volante creativo se realizará la revisión médica el próximo lunes y también firmará su nuevo contrato hasta junio de 2032, con opción a extenderlo por otra temporada más.

Un dato importante a tener en cuenta es que los Blues aceleraron y en apenas 24 horas le arrebataron el fichaje a Arsenal, que venía negociando desde hace días. Así las cosas, Morgan deja de ser propiedad de Aston Villa, donde compartió con Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, entre otros tantos futbolistas, con los que conquistó la UEFA Europa League 2025/26.

Morgan Rogers y Emiliano Martínez, en Aston Villa. (Getty Images)

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No solo superó la cifra de Enzo Fernández, sino que también se convirtió en el quinto traspaso más caro de la historia del fútbol. Debido al gigantesco monto que desembolsa Chelsea en esta ocasión, Morgan Rogers solo está por detrás de Neymar (222 millones), Kylian Mbappé (180M), Ousmane Dembélé (148M) y Alexander Isak (145M).

Nacido el 26 de julio de 2002, hace 23 años, en Halesowen, Morgan Rogers surgió de las divisiones inferiores de West Brom y completó su formación en Manchester City. Luego, estuvo cedido en Lincoln City, Bournemouth y Blackpool, hasta que a mediados de 2023 fue comprado por Middlesbrough en 1,2 millones de euros. Un año más tarde, en 2024, Aston Villa lo pagó 9,4 millones de euros. El resto es historia…

Morgan Rogers, durante su estadía en Aston Villa. (Getty Images)