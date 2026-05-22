La familia que se agrandó en Estrasburgo está lista para iniciar una nueva aventura en Londres.

Valentín Barco se reencontró con lo mejor de su fútbol en Racing de Estrasburgo y una vez finalizada la temporada, con victoria 5-4 sobre Mónaco en el cierre de la Ligue 1, se despidió con un mensaje de agradecimiento pleno para el club que le devolvió la confianza.

Es que la acumulación de buenos rendimientos en el fútbol francés no solo puso al Colo a las puertas de disputar su primer Mundial con la Selección Argentina, a esperas de que Lionel Scaloni confirme la lista definitiva de 26 futbolistas, sino que también le permitió dar el salto a un gigante de la Premier League como Chelsea.

Este viernes, Fabrizio Romano confirmó la información que ya había adelantado Bolavip, dando cuenta del acuerdo cerrado entre el equipo inglés y el francés, ambos pertenecientes al mismo conglomerado accionario, para que el ex Boca regrese a la Premier League a partir de junio.

Esa publicación del periodista italiano fue precisamente la señal que aprovechó Yazmín Jaureguy, pareja de Valentín Barco, para dedicar el primer mensaje familiar al club que los recibirá en Londres: “Always Blue (Siempre Azul)”, escribió en una historia que compartió desde su cuenta de Instagram.

La mamá de Gemma Barco, nacida en Estrasburgo, también se había despedido con un emotivo mensaje del Racing de Estrasburgo hace algunos días, asegurando que fue el club que les devolvió “la felicidad y las ganas que habían perdido” tras las primeras experiencias fallidas del Colo en Europa, tanto en Brighton como en Sevilla.

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El mensaje de Barco para despedirse de Estrasburgo

Hoy me toca despedirme de este club al que llegué con mucha ilusión. En este año y medio pasé muy buenos momentos, incluido el mejor de nuestras vidas, cuando nació Gemma. Siempre dejé todo en la cancha, en cada partido por esta camiseta. Quiero agradecerles a mis compañeros que me hicieron todo más fácil, a Liam (Rosenior) y su staff por la confianza que me dieron y por hacerme el jugador que soy. A Gary (O’Neil) y su staff por entenderme y ayudarme a mejorar. A todos los que trabajan en el club y nos acompañan y apoyan todos los días y a los hinchas por el cariño que siempre me brindaron.

A la distancia voy a apoyarlos y hacer fuerza para que ganen siempre, estoy totalmente agradecido a Strasbourg y vamos a volver con mi familia siempre que podamos, es un lugar muy especial en nuestras vidas.

Muchas gracias por este año y medio. Muchos éxitos para el futuro.

Merci Strasbourg.

Data clave

Valentín Barco pasará al Chelsea de la Premier League a partir de junio.

pasará al Chelsea de la Premier League a partir de junio. Victoria 5-4 del Racing de Estrasburgo sobre Mónaco en el cierre de la temporada.

del Racing de Estrasburgo sobre Mónaco en el cierre de la temporada. 28/03/2025 es la fecha en la que nació Gemma, hija de Valentín Barco.