UEFA sancionó a un equipo por arreglo de partidos después de 7 años y le prohibió jugar competencias europeas

El club había clasificado a su primera competencia europea en más de 30 años.

La temporada 2026/27 del fútbol de clubes dará inicio una vez terminado el Mundial 2026, y en el fútbol europeo lo hará con las fases preliminares de competencias como la Champions, Europa y Conference League. Sin embargo, empiezan a llegar las sanciones para ciertos equipos clasificados.

En este caso, el PFK Turan Tovuz de Azerbaiyán fue declarado inelegible por UEFA para participar en la Conference League, a pesar de haber clasificado a la competición. De acuerdo a lo comunicado oficialmente por UEFA este miércoles 3 de junio en su sección de sanciones disciplinarias, el club fue encontrado culpable de participar directa y/o indirectamente del arreglo del resultado de un partido.

El Turan Tovuz fue sancionado por UEFA.

La resolución de UEFA:

Decisión: declarar al PFK Turan Tovuz como inelegible para participar en la UEFA Conference League 2026/27 por no cumplir los criterios de admisión requeridos por el Artículo 4.01 (g) del Código Regulatorio de la competencia que expresa “estar directa y/o indirectamente involucrado en una actividad enfocada en arreglar o influenciar el resultado de un partido a nivel nacional o internacional“.

El arreglo de partidos fue 7 años atrás

Aquí es donde aparece el gran detalle en la sanción, y es que se produce a partir de una situación que tuvo lugar en 2019, cuando siete jugadores del Turan Tovuz fueron suspendidos de toda actividad relacionada con el fútbol por la Asociación de Federaciones de Fútbol de Azerbaiyán (AFFA) tras comprobarse su participación en el arreglo de partidos.

El club clasificó a competencias europeas por primera vez en más de 30 años.

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Las reglas de admisión actuales de la UEFA son muy estrictas. Exigen que los clubes participantes no hayan estado involucrados “directa o indirectamente” en actividades destinadas a arreglar o influir en el resultado de un partido (nacional o internacional) en los últimos 10 años.

Ante esto, y su primera clasificación a una competición Europea desde 1994, el PFK Turan Tovuz, que terminó tercero en la última temporada de la liga de Azerbaiyán, decidió elevar el reclamo al Tribunal del Arbitraje Deportivo, apelando que ninguno de los jugadores actuales ni el club tienen nada que ver con lo que sucedió en aquel momento y los involucrados fueron debidamente sancionados.

El comunicado del Turan Tovuz

“En la temporada 2025-26, terminamos la campaña en el tercer lugar, siguiendo todos los principios deportivos, y nos ganamos el derecho a jugar en la Conference League, al cual tenemos derecho.”

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El Comité Disciplinario de la UEFA llevó a cabo una investigación sobre si nuestro club cumplía con los criterios. Cabe señalar que el Comité Disciplinario de la AFFA [Asociación de Federaciones de Fútbol de Azerbaiyán] suspendió a siete jugadores de nuestro equipo, que jugaban en la Primera División en la temporada 2019-20, de todas las actividades relacionadas con el fútbol.”

Tomaremos todas las medidas legales necesarias y apelaremos la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) para garantizar nuestra participación.”

Síntesis

PFK Turan Tovuz fue inhabilitado por la UEFA para jugar la Conference League 2026/27.

fue inhabilitado por la UEFA para jugar la Conference League 2026/27. Siete jugadores del club fueron suspendidos en 2019 por arreglar resultados de partidos.

del club fueron suspendidos en 2019 por arreglar resultados de partidos. Tribunal de Arbitraje Deportivo recibirá la apelación del club azerbaiyano para intentar participar.