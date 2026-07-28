Revelan el plan de Gianni Infantino y FIFA para vender el Mundial a fondos privados por miles de millones de dólares

Un reporte dio a conocer la intención de la administración de Donald Trump y Gianni Infantino, de hacer millones con acciones y propiedad de la Copa del Mundo.

Poco más de una semana después de haber finalizado el Mundial 2026, la FIFA ya empieza a diagramar lo que será la Copa del Mundo edición centenario, que en 2030 contará con 64 equipos. Ahora bien, ni siquiera esa adición de otras 16 selecciones ni siquiera es la noticia más relevante. Al menos ya no, luego del reporte de The Times.

El medio británico informó que la administración de Donald Trump estuvo en contacto con Gianni Infantino para la creación de una compañía en la que el Presidente de la FIFA sería su comisionado y se habla de la posibilidad de vender acciones del Mundial.

Entre Trump e Infantino quieren armar un nuevo esquema para vender parte del Mundial. (Getty)

¿Qué significa esto? FIFA se sentiría “dueña del fútbol” y empezaría a cobrar millones y millones por vender acciones de la Copa del Mundo, que se manejaría como si fuera una empresa. De acuerdo al reporte, se vendería un 20-30% del porcentaje total en acciones, algo que estaría valuado en 20 mil millones de dólares.

FIFA mantendría la parte mayoritaria y el control, mientras que inversores privados se quedarían con las acciones minoritarias. Esto podría entrar en vigencia a partir de 2031.

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El comunicado de UEFA al respecto

La UEFA no tardó demasiado en sacar un comunicado al respecto de los recientes reportes. La entidad presidida por Aleksander Ceferin se mostró rotundamente en contra de este plan de Infantino:

“Esto cruza una línea que las instituciones rectora del fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA lo toma extremadamente en serio. Todas las Asociaciones Nacionales de Fútbol deberían hacer lo mismo.

Todos los interesados deberían hacer lo mismo: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos los que se preocupan por el futuro del deporte. El alma y la gobernanza del fútbol no son activos para comerciar, especialmente con cero transparencia sobre quién se beneficia financieramente.

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Ninguno de nosotros es el propietario del fútbol. No es de la FIFA para venderlo.”

De momento FIFA no se ha expresado públicamente al respecto, por lo que habrá que esperar para conocer más al respecto.

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