UEFA apuntó contra FIFA por anular la sanción a Balogun en pleno Mundial: “Antecedente peligroso”

Continúa la polémica con el caso de Folarin Balogun en el Mundial, ya que luego de que FIFA anunciara la suspensión durante un período de prueba de un año la aplicación de la roja al delantero de Estados Unidos, UEFA emitió un comunicado para criticar esta decisión.

Todo comenzó en la jornada del pasado domingo, cuando el ente regulador de esta Copa del Mundo informó que se aplazó la sanción al delantero estadounidense, quien fue expulsado ante Bosnia en 16avos de final, por lo que debía cumplir una fecha y perderse el compromiso ante Bélgica.

Luego de una queja por parte de Estados Unidos por la expulsión de Balogun a través de una revisión del VAR, desde FIFA fallaron a su favor, por lo que la sanción de una fecha que recibió el delantero fue suspendida por un año y el jugador podrá estar en el próximo partido de su país.

Ante esta situación, UEFA emitió un comunicado oficial en su página web, en el que afirmaron que la decisión de FIFA cruzó una línea roja, ya que podría marcar un antecedente negativo para posibles casos similares en las próximas competiciones tanto a nivel clubes como selecciones.

“Esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición”, afirmaron al respecto desde el ente regulador del fútbol europeo por la determinación que tomó la casa madre del fútbol.

El comunicado oficial de UEFA

La decisión tomada ayer de suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja.

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El fútbol, ​​como cualquier otro deporte, se rige por reglas que constituyen la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces, las reglas son susceptibles de interpretación. En este caso, no. La suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación. Es un principio consagrado en el reglamento, que no admite excepciones, y mucho menos en medio de un torneo donde otros jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con regularidad.

Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada. Asimismo, esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición.

El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es un juego hermoso y goza de confianza porque se juega en todas partes con las mismas reglas. Un torneo nunca es un evento aislado y, si se trata de la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas para el fútbol en su conjunto.

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Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable.

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