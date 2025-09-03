Sonríe Boca: la inesperada cantidad de millones que embolsó en este mercado de pases

Luego de lo que fue el mercado de pases de mitad de año, donde Boca incorporó a Marco Pellegrino, Malcom Braida y Leandro Paredes, ahora llegó a su punto final. Pero además de las llegadas, el Xeneize también concretó algunas salidas pero tuvo fuertes ingresos financieros a través de otros traspasos que no están directamente relacionados, aunque sí le permitieron sumar varios millones.

Tras el arribo de Miguel Ángel Russo que dio inicio a su tercer ciclo en la institución, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol -ya extinto- se encargaron de la ventana de transferencias tanto para los refuerzos como para las salidas. En ese contexto, vamos a repasar los beneficios económicos que se cosecharon, donde aparecen jugadores que ya no pertenecían al club…

Durante este receso, Boca recibió 10 millones de dólares por distintos tipos de transferencias. A pesar de que solamente realizó dos ventas que apenas suman dos tercios del monto en total, por cuestiones ajenas a sus propios futbolistas actuales la cifra se incrementó considerablemente y las arcas financieras de la institución recibieron dinero extra que no estaba en los planes.

Uno por uno, los ingresos de Boca

El Xeneize vendió a Vicente Taborda por 5 millones de dólares a Panathinaikos, por lo que se convirtió en la transferencia individual más elevada que firmó el conjunto de la ribera en este momento. Luego selló la salida definitiva de Jorman Campuzano por 1,7 millones de dólares y de esa manera completó las dos partidas a través de un movimiento fijo y de forma asegurada.

Además está la particular situación de Marcelo Saracchi, que emigró a Celtic en condición de préstamo por una temporada pero con un cargo de 100.000 dólares. El lateral uruguayo era uno de los marginados por conductas de indisciplina, se entrenaba en soledad y no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador durante el segundo semestre, por lo que debió irse.

A su vez, tres jugadores favorecieron a Boca por los derechos de formación: Ezequiel Fernández, Valentín Barco y Mateo Retegui. El caso de Equi fue por la venta desde Al-Qadsiah a Bayer Leverkusen y al Xeneize le ingresaron 1,2 millones de dólares. El Colo, por la reciente compra de Racing de Estrasburgo, aportó otros 300.000 dólares a la sumatoria de beneficios financieros.

Para completar, el delantero dejó Europa para reforzar a Al-Qadsiah de Arabia Saudita e incrementó la cifra en otros 1,625 millones de dólares. De esta manera y después de hacer la suma de cada una de las transferencias que se realizaron y colaboraron para mejorar la economía de la institución, bien se sabe que Boca percibió un total de 9.925.000 de dólares en este mercado de pases.

