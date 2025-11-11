Jugó la final de la Libertadores con Boca, fue campeón del fútbol argentino y hoy está relegado en Europa

En los últimos mercados de pases, Boca Juniors logró concretar varias ventas millonarias y una de ellas fue la de Vicente Taborda. El mediocampista ofensivo fue transferido al Panathinaikos luego de consagrarse campeón del fútbol argentino con Platense, pero hoy vive una realidad completamente diferente.

El futbolista surgido en las inferiores del club de la Ribera se fue del Calamar siendo una de las figuras del equipo. De hecho, le anotó un gol clave a River en el Monumental por los cuartos de final de esa competencia. Seis después, está relegado en el fútbol griego.

Desde su llegada al Panathinaikos, que lo compró por 5 millones dólares, Taborda apenas jugó 5 de 14 partidos y solo fue titular en 2. El jugador apenas pudo cosechar 144 minutos de acción en el Viejo Continente, sin aportar goles ni asistencias.

En la Superliga de Grecia, el argentino fue suplente en todos los partidos y no ingresó en ninguno. En la UEFA Europa League, participó en 3 de 4 presentaciones, pero fueron apenas 22 minutos en cancha en total. Sus dos titularidades fuerone en la Kipello Elladas (Copa de Grecia) y fue sustituido en ambas oportunidades.

Cuánto dinero le quedó a Boca por Taborda

El traspaso del entrerriano se cerró en 5 millones de dólares por el 80% de la ficha del jugador. Al equipo de la Ribera le quedaron 4.5, ya que los 500.000 restantes fueron para Platense por derechos de vidriera. Una negociación que dejó contentas a todas las partes.

Los números de Vicente Taborda en Platense y Boca

ver también Fue héroe en un Superclásico, salió campeón del mundo con Boca y reapareció en La Bombonera ante River: “Sentí la misma emoción”

Entre sus dos ciclos en el Calamar, el entrerriano acumula 86 partidos con la camiseta del equipo de Vicente López, en los que acumula 11 goles y 4 asistencias. Además, fue figura determinante para el primer título de primera división que consiguió Platense en su historia, con el Torneo Apertura del 2025.

Publicidad

Publicidad

En Boca Juniors apenas pudo disputar 17 encuentros de carácter oficial. Desde su debut en aquel 0 a 0 ante Banfield, donde el Xeneize presentó un equipo juvenil luego de que el plantel profesional rompiera la burbuja sanitaria por el Coronavirus, el volante jugó 631 minutos, sin anotaciones ni pases gol. Su última aparición fue en la final de la Conmebol Libertadores ante Fluminense.

ver también La contundente respuesta del Colo Barco sobre volver a Boca para jugar la Libertadores: “Me quedó la espina”