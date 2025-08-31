En el cierre del mercado de pases del fútbol argentino, Boca concretó la transferencia de Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia, equipo que pagó 5 millones de dólares por el 80% de su ficha. Para esto, el Xeneize tuvo que interrumpir el préstamo con Platense, club con el que salió campeón del Torneo Apertura.

Previo a emprender viaje a Grecia, el mediocampista de 24 años, quien fue relegado por Riquelme y Diego Martínez en 2024, habló con los medios en el aeropuerto. Allí, se mostró contento con su primera experiencia en el fútbol europeo y afirmó que en el futuro le gustaría regresar al club.

“Boca es mi casa también, estoy desde los 9 años. Sería lindo en un futuro volver al club. Soy hincha y lo quiero mucho. Espero que le vaya muy bien el tiempo que yo no esté y si en algún momento se da la oportunidad de volver, obviamente que nos vaya mejor todavía“, comentó al respecto.

Luego de no tener lugar en el equipo Taborda fue cedido a préstamo en 2022 a Platense, donde mostró un buen nivel. Como consecuencia de esto, fue repescado por Jorge Almirón para la segunda parte de la temporada 2023, en la que fue subcampeón de la Copa Conmebol Libertadores.

Sin lugar con Diego Martínez y relegado por Riquelme, a mediados de 2024 el mediocampista tuvo su segundo préstamo en el Calamar. En esta etapa, su nivel creció aún más y fue una de las piezas importantes para ganar el Torneo Apertura, el primer título en la historia del club de Vicente López.

La vez que Taborda apuntó contra Riquelme y la dirigencia de Boca

“Yo no puedo dudar de mí. La gente que dudó de mí ojalá lo esté viendo por la tele”, tiró, apuntando contra la dirigencia del Xeneize y contra Diego Martínez, quien fue su entrenador en Boca durante 2024, y que no lo tuvo en cuenta, por lo que decidió volver al equipo de Vicente López en búsqueda de protagonismo.

“Yo sabía que estaba bien, me entrenaba bien. Eso me doy mérito a mí, por siempre seguir cuando las cosas no salían bien. El mercado anterior a que venga a Platense se hizo largo por cosas dirigenciales, fue duro para mí”, siguió con su crítica por su paso por Boca en 2023.

Los números de Vicente Taborda en Platense y Boca

Entre sus dos ciclos en el Calamar, el entrerriano acumula 86 partidos con la camiseta del equipo de Vicente López, en los que acumula 11 goles y 4 asistencias. Además, fue figura determinante para el primer título de primera división que consiguió Platense en su historia, con el Torneo Apertura del 2025.

En Boca Juniors apenas pudo disputar 17 encuentros de carácter oficial. Desde su debut en aquel 0 a 0 ante Banfield, donde el Xeneize presentó un equipo juvenil luego de que el plantel profesional rompiera la burbuja sanitaria por el Coronavirus, el volante jugó 631 minutos, sin anotaciones ni pases gol. Su última aparición fue en la final de la Conmebol Libertadores ante Fluminense.

