Yan Diomandé, la joya con la que Florentino Pérez cumplirá su promesa de gastar más de 100 millones para reforzar al Real Madrid

En la Casa Blanca se lanzaron de lleno a quedarse con una joya que durante el Mundial parecía tener a PSG como destino.

Desde que decidió adelantar las elecciones presidenciales para reafirmar sus propios apoyos y medir el de sus opositores, embanderados bajo la candidatura de Enrique Riquelme, Florentino Pérez había prometido un fichaje de más de 100 millones de euros para seguir jerarquizando el plantel del Real Madrid. Poco después, el club hizo oficial el envío de una oferta de 150 millones al Atlético de Madrid por Julián Álvarez, que fue rechazada.

Durante las últimas semanas del Mundial fueron otros los nombres que comenzaron a sonar como destinatarios de esa gran inversión, como Erling Haaland, que se lució con Noruega, y Michael Olise, quien ya se había lucido con Bayern Munich en un duelo directo ante los Merengues por Champions League. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se logró avanzar.

En las últimas horas, entonces, desde la Casa Blanca aceleraron en una operación que hasta el momento se estaba gestionando en silencio por la joya marfileña Yan Diomandé, también mundialista, por quien desembolsaría una suma cercana a los 120 millones de euros para sacarlo del Leipzig y evitar que se vaya al PSG, como se especuló durante la Copa del Mundo.

Diomandé, de solo 19 años, acumula apenas dos temporadas como profesional, una en Leganés y otra en Leipzig, que han sido suficiente para llamar la atención de los equipos más poderosos de Europa y también le han valido la oportunidad de disputar siendo muy joven su primer Mundial.

Diomandé apunta a ser una de las grandes ventas del mercado europeo.

Emisarios del Real Madrid viajaron ya a Alemania y según el diario As lograron un acuerdo con el jugador en materia salarial, por lo que solo resta hacer formal la oferta que permita sacarlo del Leipzig, club con el que tiene contrato hasta junio de 2030.

Publicidad

Los números de Diomandé en la temporada

Yan Diomandé disputó un total de 36 partidos con el Leipzig en la pasada temporada, entre Bundesliga y Copa de Alemania. En 2.724 minutos acumulados en cancha, aportó un total de 13 goles y 10 asistencias. Además, viene de disputar los cuatro partidos que jugó la Selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026, anotándose una asistencia.

Data clave