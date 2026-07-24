El club cumple con las pretensiones deportivas de la Casa Blanca para el argentino, aunque necesita ayuda para afrontar su salario.

Franco Mastantuono lleva días entrenándose a las órdenes de José Mourinho, esperando que pronto se resuelva su futuro ya siendo una decisión tomada en Real Madrid la de cederlo a préstamo, preferentemente a otro club español, para que sume mayor rodaje en la que será su segunda temporada en el fútbol europeo.

El periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases del Viejo Continente, ya había adelantado días atrás que a la Casa Blanca no le faltaban pretendientes por el futbolista argentino, pues hizo referencia a “tres o cuatro acercamientos, tanto en España como desde el exterior”.

Este viernes, el portal español Estadio Deportivo avanzó que es Villarreal el club que corre con ventaja para recibir la cesión de Mastantuono, un jugador por el que ya habían mostrado interés desde mediados de la pasada temporada. Ofrecer la posibilidad de que el ex River continúe desarrollándose en LaLiga lo dejó bien posicionado, aunque también Real Sociedad busque entrar en esa puja.

En el Submarino Amarillo saben y aceptan que la única opción que maneja Real Madrid para dejar salir a la joya es un préstamo simple, por una temporada completa y sin opción de compra ni ningún otro mecanismo que pueda comprometer el total control que tienen sobre su futuro.

Mastantuono entrena esperando que se resuelva su futuro.

¿Dónde radica la ventaja de Villarreal?

Si bien no ha sido Villarreal el único club español que se ofreció a recibir por una temporada a Franco Mastantuono, en Real Madrid tienen una muy buena valoración del club por su constante apuesta a futbolistas jóvenes y también por desarrollar un estilo de juego ofensivo que creen puede ayudar al argentino a destacarse y tomar confianza.

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Además, entienden que la participación del Submarino Amarillo en la Champions League de la temporada que está próxima a comenzar, más que la condición de reforzar a un rival directo, implica que el ex River pueda mantenerse en el mismo nivel competitivo de su primera temporada en la Casa Blanca.

Así las cosas, el único inconveniente para Villarreal podría ser salarial, ya que se estima que Mastantuono percibe alrededor de 9 millones de euros por temporada. Entonces, el éxito de las negociaciones dependerá de que Real Madrid acepte seguir haciéndose cargo de una parte de ese salario.

Data clave

Villarreal lidera la negociación para la cesión a préstamo de Franco Mastantuono .

lidera la negociación para la cesión a préstamo de . Real Madrid exige un préstamo de una temporada sin opción de compra.

exige un préstamo de una temporada sin opción de compra. 9 millones de euros es el salario anual estimado del futbolista.