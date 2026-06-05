Argentina, confirmada: las selecciones clasificadas al Mundial Femenino de Brasil 2027

El equipo de Germán Portanova logró la clasificación al certamen global luego del empate con Perú en el Estadio Ciudad de Lanús.

¡Argentina clasificó al Mundial Femenino! Luego de empatar por 1 a 1 ante Perú (gol de Mercedes Diz) en el Estadio Ciudad de Lanús este viernes por la noche, el combinado nacional comandado por Germán Portanova logró meterse en el certamen más importante del planeta, que se disputará el año próximo en Brasil.

La Albiceleste logró transitar una Liga de Naciones Conmebol perfecta hasta el momento, donde acumuló cuatro triunfos y tres empates que le valieron la clasificación a la Copa del Mundo 2027 con una fecha de antelación. Su par de Colombia también aseguró su pase al certamen tras vencer a Uruguay como local.

Ahora, en la fecha final, ambas clasificadas lucharán por el primer puesto de la Liga de Naciones, aunque ya con el boleto al Mundial asegurado. En esta jornada final, que se disputará el próximo 9 de junio, Venezuela, Chile, Paraguay y Ecuador se jugarán los dos cupos de Repechaje.

¡¡¡¡¡¡GOLAZO DE ARGENTINA!!!!



Mercedes Diz abrió el marcador ante Perú, en cancha de Lanús.



⏱ 30' ST pic.twitter.com/EvNzavBchg — AFA Estudio (@AFAestudio) June 6, 2026

Con Argentina y Colombia ya aseguradas por sus respectivos triunfos nocturnos, ya son 11 los combinados nacionales que tienen su nombre grabado en el certamen que se disputará en tierras brasileñas. Así las cosas, quedarán por ocuparse 21 cupos para que se completen las 32 selecciones participantes.

Las selecciones que clasificaron al Mundial Femenino 2027

Brasil (Anfitrión)

Australia (AFC)

China (AFC)

Corea del Norte (AFC)

Filipinas (AFC)

Japón (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Nueva Zelanda (OFC)

Alemania (UEFA)

Argentina (Conmebol)

Colombia (Conmebol)

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Cómo se definen las plazas restantes

Según lo establecido el 10 de diciembre de 2024 por el Bureau del Consejo de la FIFA, las 32 plazas se asignan de la siguiente manera:

AFC: 6 cupos (todos confirmados)

CAF: 4 cupos

Concacaf: 4 cupos

Conmebol: 3 cupos* (dos confirmados)

OFC: 1 cupo (confirmado)

UEFA: 11 cupos (1 confirmado)

Repesca Intercontinental: 3 cupos

(*) Brasil tomó directamente un cupo asignado a la Conmebol.

Los cupos disponibles para participar en la Repesca Intercontinental de 2027 son:

AFC: 2 cupos

CAF: 2 cupos

Concacaf: 2 cupos

Conmebol: 2 cupos

OFC: 1 cupo

UEFA: 1 cupo

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Cuándo se juega el Mundial Femenino Brasil 2027

El certamen mundial comenzará el 24 de junio del año próximo y culminará el 25 de julio con la gran final. Se disputará en ocho sedes dentro de Brasil: Río de Janeiro, Recife, Salvador, Sao Paulo, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza y Porto Alegre.