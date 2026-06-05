Selección Argentina 1 vs. 1 Perú EN VIVO y ONLINE por la Liga de Naciones Femenina: Minuto a minuto

Desde las 20, la Albiceleste busca asegurar su clasificación al Mundial de Brasil 2027.

La Selección femenina de Argentina recibe a Perú, este viernes desde las 20 en el estadio Ciudad de Lanús, por la anteúltima fecha de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, con el objetivo de asegurar su clasificación al Mundial de Brasil 2027. El equipo dirigido por Germán Portanova necesita apenas un empate para sellar el boleto a la próxima Copa del Mundo, mientras que la Bicolor está obligado a ganar para mantener chances de alcanzar el repechaje. El encuentro cuenta con el arbitraje de la paraguaya Zulma Quiñónez y puede seguirse desde el canal de Youtube de AFA Estudio.

El 1-0 de Argentina

¡¡¡¡¡¡GOLAZO DE ARGENTINA!!!!



Mercedes Diz abrió el marcador ante Perú, en cancha de Lanús.



⏱ 30' ST pic.twitter.com/EvNzavBchg — AFA Estudio (@AFAestudio) June 6, 2026

La roja de Rooggerone en Argentina vs. Perú

A los 27' del Primer Tiempo hay ROJA para Argentina



🟥4 – Roggerone pic.twitter.com/pOoiI8VGb9 — Femeninoinfo (@femeninoinfo_) June 5, 2026

Argentina vs. Perú por la Liga de Naciones: minuto a minuto

40’ST: ¡GOL DE PERÚ! En una jugada aislada, Cox sacó un derechazo que pasó entre las piernas de la arquera y empató el encuentro.

30’ST: ¡GOL DE ARGENTINA! Diz, en su debut con la Seleccionó, la tomó de zurda y la clavó al ángulo para meter a la Albiceleste más que nunca en el Mundial.

17’ST: Amarilla en Perú. Bilcapé fue amonestada por cortar el juego en mitad de cancha.

¡Comenzó el segundo tiempo!

¡Final del primer tiempo!

48’PT: ¡Perú se queda con 10! García cometió falta en mitad de cancha y vio la segunda amarilla.

46’PT: ¡Ahora se salva Argentina! Luego del travesaño de Holzheier, Perú salió a la contra y remató con sutileza para hacer vibrar el palo derecho.

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45’PT: ¡Otro travesaño de Argentina! Holzheier hizo una jugada individual espectacular y nuevamente el poste le negó el gol.

39’PT: ¡El VAR anuló un penal para Argentina! Luego de que cobraran una infracción sobre Domínguez dentro del área, la tecnología dictaminó que Pereyra se encontraba en fuera de juego en la acción previa.

37’PT: ¡Travesaño de Argentina! Holzheier cabeceó flotado en el segundo palo y la pelota se estrelló en el poste. El gol parece estar al caer.

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35’PT: Argentina insiste pese a la jugadora de menos. Las dirigidas por Portanova siguen insistiendo con centros al área, pero les falta eficacia en el toque final para poder romper el marcador.

28’PT: ¡Roja en Argentina! Roggerone quedó mal parada y agarró de la camiseta a García para que no se escape mano a mano contra al arco, cortando una ocasión manifiesta de gol.

26’PT: Argentina domina pero ya sin tanta profundidad. La Albiceleste lleva varios minutos en campo rival, pero no logra ingresar en el área cafetera.

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14’PT: ¡Lo tuvo otra vez Argentina! Gramaglia apareció dentro del área y no pudo conectar bien con el empeine la pelota.

12’PT: ¡Cerca Argentina! Bonsegundo remató de zurda dentro del área y el remate se fue por encima del travesaño.

10’PT: Argentina domina el partido y desarrolla gran parte de su juego en campo rival.

20:00hs: ¡Comenzó el partido!

19:00hs: A falta de una hora para el inicio del encuentro, el vestuario de la Selección Argentina está listo.

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La formación de Argentina vs. Perú

Esponda; Domínguez, Roggerone, Braun, Stabile; Falfán, Pereyra, Bonsegundo; Ippolito, Gramaglia y Holzheier.