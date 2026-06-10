Boleto al Mundial para las tres selecciones femeninas: la joven delantera de River que estuvo en los tres torneos

Con la clasificación a Brasil 2027, la Mayor se suma a la Sub 20 y la Sub 17: por primera vez las tres jugarán un Mundial. Mercedes Diz estuvo en las tres definiciones.

El título estuvo al alcance de la mano, aunque el gol de Florencia Bonsegundo en el descuento le dio el resultado que necesitaba a la Selección, en el Defensores del Chaco, Colombia lograba dar vuelta el partido ante Paraguay y con esa victoria se quedó con el título de campeona de la primera Liga de Naciones CONMEBOL. Así, Argentina finalizó segunda e invicta en el torneo que clasificó a ambos equipos al Mundial de Brasil, que será en el 2027.

Además de conseguir la clasificación directa, Argentina logró otro hito en su historia: jugará su tercer mundial consecutivo. Estuvo en Francia 2019, luego en Australia y Nueva Zelanda y ahora irá a tierras cariocas a seguir soñando: el nuevo objetivo es lograr su primera victoria en un campeonato del mundo.

Mercedes Diz, de apenas 17 años. Foto AFA.

Con la definición del torneo continental, las selecciones de Argentina redondean un 2026 espectacular, con los tres equipos clasificados a los mundiales. La Sub 17 irá a Marruecos, la Sub 20 a Polonia (ambos en este 2026) y la Mayor a Brasil el año que viene.

Un dato más que curioso (y alentador): en las tres competiciones, Mercedes Diz convirtió al menos un gol, gritando en siete oportunidades en total, única futbolista del 2026 que logró anotar en todos estos torneos. La delantera de River, de apenas 17 años, tuvo su debut en la Mayor ante Perú en Lanús y convirtió el gol del empate 1-1.

De esta manera, participó en las tres clasificaciones mundialistas de Argentina. Y es la segunda jugadora más joven en convertir en este torneo, detrás de su excompañera en River (ahora en Inter) Annika Paz, quien le convirtió a Uruguay.

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Mercedes es hija de un exfutbolista y también delantero como ella: Facundo Diz, quien ahora es abogado e Intendente de Navarro, en la Provincia de Buenos Aires. El punta pasó por Banfield, Tigre, Quilmes, All Boys, Olimpo, Platense, San Telmo, Tristán Suárez, UAI Urquiza y Sportivo Italiano. Además, su abuelo Jorge fue atleta paralímpico, representando a Argentina en Tokio 68 y Tel Aviv 68 (11 medallas entre varias disciplinas).

Argentina finalizó en el segundo puesto de la Liga luego de ganarles a Paraguay (3-1), Bolivia (8-0), Chile (1-0), Venezuela 2-1 y Ecuador (1-0); igualó con Uruguay (2-2), Colombia (0-0) y Perú (1-1).

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En esta debutante Liga, además, Florencia Bonsegundo, autora del gol de la victoria ante Ecuador, quedó en el segundo lugar en la tabla de goleadoras, con cinco gritos, uno por debajo de Claudia Martínez, de Paraguay. El equipo terminó con una diferencia de gol de +13, convirtiendo un total de 18 goles.

Bonsegundo metió cinco goles en el torneo. Foto AFA.

Aunque no alcanzó el resultado obtenido en el Estadio Olímpico Atahualpa, el vaso sigue estando medio lleno: el equipo de Germán Portanova logró terminar la competencia con cinco triunfos, tres empates y ninguna derrota, apenas dos puntos por debajo de Colombia, hoy instalada detrás de Brasil como los dos equipos más potentes de Sudamérica pero con Argentina pisándole los talones.

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Queda claro al menos por los últimos cruces: luego de perder las semifinales de la Copa América 2022 por 1-0, los últimos dos cruces por competencias oficiales (Copa América 2025 y Liga de Naciones) finalizaron 0-0. El margen es cada vez menor.

Mundiales para todas

Por primera vez en la historia las tres selecciones jugarán su Mundial. La racha la comenzó la Sub 20, en febrero. Definieron con Colombia en el hexagonal, a quienes vencieron 3-0; y aunque Brasil fue el campeón, las dirigidas por Christian Meloni lograron el objetivo y el subcampeonato. Esta es la segunda vez que Argentina jugará dos mundiales Sub 20 de forma consecutiva (antes lo hizo en 2006/2008). En septiembre irán a Polonia.

En mayo, la Sub 17 consiguió por primera vez llegar a un Mundial de la categoría. Cayeron en la final pero consiguieron dar un paso gigantesco en la historia de las selecciones juveniles. Este año, del 17 de octubre al 7 de noviembre será el debut absoluto del equipo en esta competencia, en la que se enfrentarán a Marruecos (la selección anfitriona), Alemania y Nueva Zelanda.

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La Mayor, que consiguió su quinta clasificación en 10 mundiales, deberá esperar a que la FIFA anuncie la fecha del sorteo para conocer a sus rivales y la ciudad en la que se hospedará.

Los clasificados

En el caso del Mundial absoluto, la mayoría de las federaciones están comenzando a definir a sus equipos clasificados y es por eso que la FIFA aún no anunció cuándo se realizará el sorteo (puede ser a fines del 2026 o marzo del 2027). Argentina y Colombia consiguieron sus boletos directos, mientras que Venezuela y Ecuador irán a diferentes instancias de repechaje: una a fines de este año y la otra a comienzos del próximo.

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¿Cuáles son los equipos clasificados hasta hoy? Ya son 14 de las 32. Brasil (país anfitrión), Colombia y Argentina; Australia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Nueva Zelanda, Alemania, Dinamarca, España y Francia. Todavía no hay clasificadas de Concacaf (noviembre/diciembre) ni tampoco de la CAF (Africa, recién en agosto). Por Europa restan siete cupos que se definirán en su propio repechaje.

También comenzaron a definirse el resto de los equipos que irán a la repesca, además de Venezuela y Ecuador: Uzbequistán, China Taipei y Papúa Nueva Guinea. Se sumarán dos por Africa, dos por Centroamérica y uno más de UEFA.

Cuando juegan las argentinas

Sub 17 Grupo A

17/10 11am vs Alemania

20/10 11am vs Nueva Zelanda

23/10 2pm vs Marruecos

Sub 20 Grupo A

5/9 15pm vs Polonia

8/9 15pm vs Benín

11/9 18pm vs México

Mayor

El Mundial de Brasil 2027 se jugará del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

Todavía no se anunció la fecha del sorteo.