Ante Perú, Argentina buscará meterse en Brasil 2027 y por primera vez clasificar a todas sus selecciones a un Mundial

Con un triunfo en el estadio de Platense, la Selección femenina se meterá en su tercer Mundial consecutivo. Las entradas se venden desde este lunes.

El objetivo está realmente muy cerca. En esta primera Liga de Naciones Conmebol, Argentina podrá asegurarse a falta de una fecha su lugar en el Mundial Brasil 2027. Este viernes 5 de junio, desde las 20 y en el Estadio Ciudad de Vicente López, la Selección femenina se enfrentará a Perú y con una victoria ya tendrá su ticket directo al torneo.

Argentina llega a este partido en el primer lugar de la tabla junto con Colombia, aunque con una diferencia de gol mayor (12 a favor contra 7 de las cafeteras). El equipo de Linda Caicedo se enfrentará a Uruguay (octava con 5 unidades) en Cali, a la misma hora ya que todos los partidos se disputarán al mismo tiempo.



Kishi Núñez, de Boca, está convocada. Foto AFA.

Esta es la primera vez que se juega una Liga de Naciones para definir la clasificación a un Mundial, ya que anteriormente los cupos se definían a través de la Copa América (campeón y subcampeón con boleto directo y un equipo más a repechaje). Tras la creación de esta competencia, CONMEBOL otorgará dos lugares en Brasil para los dos equipos que ocupen en primer y segundo lugar de la tabla y dos equipos más podrán jugar una repesca a definir por FIFA.

Qué le queda a Argentina

Argentina se enfrentará a Perú jugando su último partido de local, ya que por la fecha 9 deberá visitar a Ecuador el martes 9 de junio en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito. Con una victoria en Vicente López, el equipo de Portanova se aseguraría el primer lugar en la tabla, ya que a excepción de Colombia ningún otro equipo podría alcanzarla.

En el caso de una derrota, el único equipo que podría complicarla es Ecuador, que tiene 8 puntos y debería ganarle a Chile primero y luego a Argentina en Quito, para así alcanzar los 14 puntos y poner en riesgo la clasificación nacional. Las trasandinas, por su parte, suman 10 unidades, pero aunque logren una victoria ante las ecuatorianas en la fecha 8, al tener la 9na fecha libre sólo llegarían a sumar 13 puntos.

Publicidad

Aldana Cometti, una histórica que va por otro Mundial. Foto AFA.

Momento histórico

En el caso de lograr su boleto a Brasil 2027 ante Perú, se dará un hecho histórico para las selecciones femeninas de AFA: sería la primera vez que los tres equipos nacionales estarán clasificados a un Mundial. En mayo, por primera vez la Sub 17 logró entrar a un mundial de su categoría (en Marruecos), luego del subcampeonato en el Sudamericano de Paraguay. La Sub 20 logró su cupo en febrero para ir a Polonia, luego de vencer 3 a 0 a Colombia.

Además, si la Selección de Portanova se clasifica este viernes, será la primera vez que la Mayor dispute un tercer mundial consecutivo, ya que estuvo en Francia 2019 y en Australia/Nueva Zelanda 2023. Un hito para todos los equipos de Argentina, un momento histórico que deja en evidencia el crecimiento del fútbol femenino en el país.

Publicidad

Un regreso esperado

Este viernes, el DT dio a conocer la lista definitiva para los partidos de las fechas 8 y 9. Si bien el equipo ya había comenzado a entrenarse en Ezeiza, ahora se sumarán las jugadoras que están en el exterior. La buena noticia es que volverá al equipo Dalila Ippolito, una de las voces fuertes del equipo, con experiencia y buen pie, dueña de la camiseta número 10, quien estuvo un año alejada de las canchas por una lesión.

La volante creativa, que se rompió los ligamentos en el 2025 y se perdió la Copa América, volvió a jugar en su equipo, el Grasshopper de Suiza, y por eso Portanova la citó para ponerse una vez más la celeste y blanca. También viajarán a la Argentina Aldana Cometti, Florencia Bonsegundo (goleadora del torneo con 4 tantos junto con Leicy Santos de Colombia), Justina Morcillo, Daiana Falfán, Sophia Braun, Milagros Martín, Paulina Gramaglia y Catalina Ongaro, entre otras.

Publicidad

Así se juega

La debutante Liga de Naciones CONMEBOL se juega a una ronda, a lo largo de nueve jornadas (cuatro ventanas) de competencia distribuidas durante las Fechas FIFA ya asignadas: del 24 de octubre al 9 de junio del 2026. En cada jornada habrá un equipo que tendrá fecha libre. Brasil no participa por ser país anfitrión.

Las localías se asignaron por sorteo antes del inicio de la competencia. En el caso de igualdad de puntos, se definirá la posición de la tabla por la mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos (Argentina tiene +12). Ysi continúa la igualdad, se tendrá en cuenta el mayor número de goles convertidos. El tercer criterio será para quien tenga menos tarjetas rojas. El equipo que finalice primero se llevará trofeo y medalla de campeón.

Cómo ver a la Selección

Las entradas se podrán comprar desde este lunes 1° de junio a las 12 exclusivamente a través del portal de Deportick y sólo por la web. La general costará $15.000; la platea $25.000 y para la visita el precio será también de $15.000. El partido además se podrá ver por las plataformas de AFA.

Publicidad

El fixture de Argentina

Fecha 1 – 24 de octubre de 2025 Argentina 3 – Paraguay 1 (L)

Fecha 2 – 28 de octubre de 2025 Uruguay 2 – Argentina 2 (V)

Fecha 3 – 28 de noviembre de 2025: LIBRE

Fecha 4 – 2 de diciembre de 2025 Argentina 8 – Bolivia 0 (L)

Fecha 5 – 10 de abril de 2026 Chile 0 – Argentina 1 (V)

Fecha 6 – 14 de abril de 2026 Venezuela 1 – Argentina 2 (V)

Fecha 7 – 18 de abril de 2026 Argentina 0 – Colombia 0 (L)

Fecha 8 – 5 de junio de 2026 Argentina – Perú (L)

Fecha 9 – 9 de junio de 2026 Ecuador – Argentina (V)

Posiciones