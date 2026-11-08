A qué hora corre Colapinto HOY en el Gran Premio de Brasil y dónde verlo EN VIVO

Llegó el día de la carrera del Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1. Luego de tres prácticas libres y una clasificación demorada por la lluvia, finalmente este domingo 8 de noviembre se disputará la cita principal del fin de semana en Interlagos.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

Franco Colapinto fue eliminado en Q1 y terminó 17° en la clasificación, pero largará dos posiciones adelante (15°) por las penalizaciones de Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes largarán desde el fondo de la parrilla por cambiar la unidad de potencia.

Horario de la carrera del GP de Brasil 2026 por país

Argentina 14:00h Uruguay 14:00h Chile (Santiago) 14:00h Venezuela 13:00h Bolivia 13:00h Colombia 12:00h Perú 12:00h Ecuador (Quito) 12:00h México (Ciudad de México) 11:00h

Dónde ver EN VIVO la carrera de Franco Colapinto en el GP de Brasil

En Argentina, la carrera del Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1 se podrá ver a través de la plataforma Disney+. En la misma línea, los fanáticos también tendrán la opción de sintonizarla en Fox Sports (TV) o por la app F1 TV (suscripción paga).