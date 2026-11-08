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A qué hora corre Colapinto HOY en el Gran Premio de Brasil y dónde verlo EN VIVO

El piloto argentino de Alpine comenzará la carrera de Interlagos en la 15° posición.

Franco Colapinto en su llegada al paddock de Interlagos
© Getty ImagesFranco Colapinto en su llegada al paddock de Interlagos

Llegó el día de la carrera del Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1. Luego de tres prácticas libres y una clasificación demorada por la lluvia, finalmente este domingo 8 de noviembre se disputará la cita principal del fin de semana en Interlagos.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

Franco Colapinto fue eliminado en Q1 y terminó 17° en la clasificación, pero largará dos posiciones adelante (15°) por las penalizaciones de Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes largarán desde el fondo de la parrilla por cambiar la unidad de potencia.

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Horario de la carrera del GP de Brasil 2026 por país

Argentina14:00h
Uruguay14:00h
Chile (Santiago)14:00h
Venezuela13:00h
Bolivia13:00h
Colombia12:00h
Perú12:00h
Ecuador (Quito)12:00h
México (Ciudad de México)11:00h

Dónde ver EN VIVO la carrera de Franco Colapinto en el GP de Brasil

En Argentina, la carrera del Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1 se podrá ver a través de la plataforma Disney+. En la misma línea, los fanáticos también tendrán la opción de sintonizarla en Fox Sports (TV) o por la app F1 TV (suscripción paga).

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Leandro Barraza
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