A qué hora corre Colapinto HOY en el Gran Premio de Brasil y dónde verlo EN VIVO

Llegó el día de la carrera del Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1. Luego de tres prácticas libres y una clasificación demorada por la lluvia, finalmente este domingo 8 de noviembre se disputará la cita principal del fin de semana en Interlagos.
La Fórmula 1 se vive en Disney+
Franco Colapinto fue eliminado en Q1 y terminó 17° en la clasificación, pero largará dos posiciones adelante (15°) por las penalizaciones de Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes largarán desde el fondo de la parrilla por cambiar la unidad de potencia.
Horario de la carrera del GP de Brasil 2026 por país
|Argentina
|14:00h
|Uruguay
|14:00h
|Chile (Santiago)
|14:00h
|Venezuela
|13:00h
|Bolivia
|13:00h
|Colombia
|12:00h
|Perú
|12:00h
|Ecuador (Quito)
|12:00h
|México (Ciudad de México)
|11:00h
Dónde ver EN VIVO la carrera de Franco Colapinto en el GP de Brasil
En Argentina, la carrera del Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1 se podrá ver a través de la plataforma Disney+. En la misma línea, los fanáticos también tendrán la opción de sintonizarla en Fox Sports (TV) o por la app F1 TV (suscripción paga).